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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوض عام الأونروا يحذر من دعوات تفكيك الوكالة في غزة

مفوض عام الأونروا
مفوض عام الأونروا

قال مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إنه ناشد الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، خلال تواجده في جنيف، أن تحافظ على الدور الحاسم الذي تلعبه الأونروا ليس فقط في غزة خلال هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة، ولكن أيضًا خلال الفترة الانتقالية التي ستلي أي وقف لإطلاق النار في القطاع.

 

وأشار لازاريني عبر حسابه على منصة إكس، إلى أن دعم الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية يتطلب التصدي لمحاولات تفكيك الأونروا عملياتها في غزة، وتوفير الموارد المالية اللازمة.

 

وشدد مفوض عام الأونروا، أن الدعوات لتفكيك الأونروا تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وعدم الالتزام بالحل السياسي.

 

وأكد أن وكالة الأونروا ستعمل على تنفيذ توصيات المراجعة المستقلة التي تهدف إلى تعزيز آليات الوكالة القوية بالفعل بشأن الحياد.

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