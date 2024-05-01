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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

تناولها بعد التمارين الرياضية.. 5 وجبات سريعة التحضير وصحية

5 وجبات سريعة التحضير
5 وجبات سريعة التحضير وصحية

بعد التمارين الرياضية، من المهم تناول وجبة تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لإعادة تعبئة الجسم وتعزيز عملية التعافي، إليك خمس وجبات سريعة التحضير وصحية يمكنك تناولها بعد التمارين الرياضية، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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5 وجبات سريعة التحضير وصحية 

سلطة الدجاج المشوي: قم بشوي قطعة صدر الدجاج المشوي وقطعها إلى شرائح رفيعة. ثم قم بتحضير سلطة من الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس والطماطم والخيار. أضف الدجاج المشوي إلى السلطة ورش عليها بعض الزيتون والليمون والملح والفلفل. هذه الوجبة غنية بالبروتينات والألياف والفيتامينات.

سمك السلمون المشوي مع الخضروات: قم بشوي فيليه السلمون وقدمه مع مجموعة من الخضروات المشوية مثل الهليون والفلفل الألوان والبصل، يمكنك تتبيل السلمون بالليمون والزعتر والملح والفلفل. سمك السلمون غني بالأحماض الدهنية الأوميغا-3 التي تساهم في الالتئام وتقوية العضلات.

وجبة الزبادي اليوناني بالفواكه والمكسرات: استمتع بوجبة سريعة ومغذية من الزبادي اليوناني الطبيعي وأضف إليه الفواكه المقطعة مثل الفراولة أو التوت أو العنب. يمكنك أيضًا إضافة بعض المكسرات المفيدة مثل اللوز والجوز، هذه الوجبة ستمنحك البروتينات والكالسيوم والألياف.

ساندويتش الديك الرومي بالخضروات: قم بتحضير ساندويتش صحي باستخدام شرائح الديك الرومي المخفوقة وأضف إليها شرائح الطماطم والخيار والخس. يمكنك استخدام خبز الحبوب الكاملة أو خبز التورتيلا الصحي. هذا الساندويتش سيوفر لك البروتين والألياف والفيتامينات.

شيك البروتين: قم بخلط حليب اللوز أو الزبادي اليوناني مع مكمل البروتين المفضل لديك وأضف إليه الفواكه المجمدة مثل الموز والتوت والفراولة، يمكنك أيضًا إضافة ملعقة من زبدة الفول السوداني لزيادة النكهة والبروتين. هذا الشيك البروتين سيساعد في إعادة بناء العضلات وتعزيز التعافي بعد التمارين الرياضية.

تأكد من تناول الوجبة في غضون ساعة إلى ساعتين بعد التمرين للاستفادة القصوى من التغذية وتعزيز عملية التعافي، كما ينصح بشرب الماء بشكل جيد للترطيب.

مع تلك الوجبات الخمسة السريعة والصحية، يمكنك تلبية احتياجات الجسم بعد التمرين وتحسين عملية التعافي ومع ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الاحتياجات الغذائية تختلف من شخص لآخر، لذا من الجيد استشارة خبير تغذية للحصول على توصية ملائمة ومخصصة لاحتياجاتك الفردية.

وجبات سريعة 5 وجبات سريعة التحضير 5 وجبات سريعة التحضير وصحية السلمون والزعتر البصل ​​​​​​​health

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