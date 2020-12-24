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اقتصاد

بالأرقام.. ننشر حركة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية لتسجل2.277 مليار دولار 2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

أظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، استحواذ 10 دول على 55% من إجمالي صادرات القطاع خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 2.277 مليار دولار، في مقابل 2.431 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019، بتراجع 6%.

وكانت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة قد شهدت هبوطا بنسبة 11% خلال تلك الفترة لتبلغ 4.163 مليار دولار، نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا والتي أثرت على حركة الطلب والتجارة العالمية.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس الذى حصل "صدى البلد "  على نسخة منه، استحواذ تركيا على 15% من إجمالي صادرات القطاع بالرغم من تراجع قيمة الصادرات إليها لتبلغ 607.68 مليون دولار في مقابل 727.54 مليون دولار بانخفاض 16%.

وانخفضت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى ايطاليا بنسبة 17% لتبلغ 223.89 مليون دولار، في مقابل 270.44 مليون دولار مستحوذة على 6% من إجمالي صادرات القطاع، ولأمريكا بنسبة 18% لتسجل 188.62 مليون دولار في مقابل 229.3 مليون دولار.

وهبطت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية إلى إسبانيا خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2020” لتسجل 147.45 مليون دولار في مقابل 198.25 مليون دولار بانخفاض 26%، وللمغرب بنسبة 14% لتبلغ 126.08 مليون دولار في مقابل 146.91 مليون دولار.

وتراجعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية  للسودان بنسبة 2% لتسجل 149.58 مليون دولار في مقابل 152.86 مليون دولار، وللسعودية بنسبة 5% لتبلغ 186.59 مليون دولار في مقابل  196.24 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى الأرجنتين  خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2020 بنسبة 58% لتبلغ 165.89 مليون دولار في مقابل 103.86 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 مستحوذة على 4% من إجمالي صادرات القطاع.

وزادت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى الهند بنسبة 26%، لتبلغ 270.35 مليون دولار في مقابل 214.46 مليون دولار، لتحتل المركز الثاني كأكبر الاسواق المستوردة من هذا القطاع مستحوذة على 6% من إجمالي قيمة صادراته.

ونمت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى فرنسا خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2020” بنسبة 11% لتبلغ 213.56 مليون دولار في 191.72 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 مستحوذة على 5% من إجمالي صادرات القطاع.

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