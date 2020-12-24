مصنع «300 حربي» يعلن إنتاج أول رشاش مصري 100%

قال المهندس طارق عزت، رئيس شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة مصنع 300 حربي، إنه تم افتتاح المصنع في 2020 بحضور الرئيس السيسي، وهو ما أعطى دفعة كبيرة للعمال لاستكمال أعمالهم.





وأضاف "عزت"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المصنع يتكون من 4 قطاعات رئيسية لتصنيع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة والذخائر والمتفجرات، موضحًا أن كافة العمالة بالمصنع مصرية.





وأشار إلى أن هناك خطة مستمرة لتدريب العاملين والمهندسين بالمصنع، لافتًا إلى أن منتجات المصنع العسكرية تكون بمواصفات عالمية، حيث تم إنتاج الرشاش المتعدد وهو أول منتج مصري 100%.