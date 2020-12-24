قطاع البحوث والتصميم بمصنع 300 الحربي: نعمل بمعدات وأجهزة من كبرى الشركات العالمية

قال المهندس طارق عز، رئيس قطاع البحوث والتصميم، إن قطاع البحوث والتصميم به مجموعة متميزة من المهندسين المتميزين الذين يقوموا بعمل تصميم المنتج، ثم الجزء الثاني منه وهو قطاع المعامل يقوم بالكشف على الخامات التى تدخل على المنتجات الحربية أو المدنية.





وأضاف "عز" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك الخامات يجب معرفة مطابقتها للمواصفة من عدمه قبل الدخول للقطاعات الإنتاجية، موضحا أن قطاع البحوث والتصميم يتميز بأن له معدات وأجهزة من كبرى الشركات العالمية.





وتابع أن هناك معدات قياسية مختلفة و اختبارات ميكانيكية تقوم باختبار الخامات والمنتجات، لافتا إلى أن هناك أجهزة تقيس المعالجات الحرارية بعدما تكون منتجات نهائية.





وأكد أن هناك أجهزة تحاليل من كبرى الشركات العالمية، والتي من خلالها يتم توظيف أي مادة وتحديد أنواعها، بالإضافة إلى وجود ميكروسكوبات من أجل رؤية تلك الخامات.





وأشار إلى أنه لا يوجد أى منتج يدخل إلى المصنع قبل أن تمر على المعامل، حيث يجب أن تختبر أولا ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات وجودتها وصلاحيتها، إما موافقتها أو معارضته.