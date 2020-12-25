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حوادث

مسابقة تعيين معاوني نيابة إدارية.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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جودت عيد
أعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي  كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة ٢٠١٨.

ووضعت النيابة الإدارية عدد من الشروط لمن يرغب للتقدم للمسابقة.. وشملت:

- الا يقل تقديره التراكمي عن جيد 
- الايزيد عمرة عن ٣٠ سنه في ٢٧  يناير القادم تاريخ آخر موعد لسحب الملفات 
- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والإصلاحية لشغل الوظيفة القضائية واجتياز الاختبارات والمقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية 
- أن يثبت لياقته الصحية وفقا للتقارير الطبية . 

وأكدت النيابة الإدارية أن التسجيل في المسابقة يكون عبر الدخول للموقع الإلكتروني www.ap. gov. eg وذلك خلال الفترة من أول يناير وحتى ١٥ يناير القادم. 

أضافت النيابة الإدارية أن  الملفات  يتم سحبها بداية من يوم 16 / 1 / 2021 وحتى يوم 27 / 1 / 2021 حسب اليوم المخصص لكل جامعة والذي سيتم تحديده لاحقًا ، وذلكرمقابل سداد مبلغ وقدره (400) جنيه يتم دفعها بالفيزا فقط لانقدًا.

وقالت النيابة الإدارية أنه يجوز ان يقوم اي شخص بسحب ملف للآخر طالما يحمل صورة بطاقته وصورة شهادة التخرج الخاصة به.

وأنه يتم تسليم الملفات بداية من يوم السبت 30 / 1 / 2021 وحتى يوم الثلاثاء 9 / 2 / 2021 حسب اليوم المخصص لكل جامعة .. ويجوز ان يقوم اي شخص بتسليم الملف.

وأكدت أن سحب وتسليم الملفات من المقر الرئيسي للنيابة الإدارية بمدينة (6 اكتوبر) 

وأكدت أنه شترط لسحب الملف ان تكون حاملًا للأوراق الآتية:

1- إحضار بطاقة فيزا كارت بها مبلغ اكثر من (٤٠٠) جنيه حيث ان الدفع الكتروني فقط لا يتم الدفع نقدًا.
2- صورة البطاقة ومعك الاصل للاطلاع.
3- صورة شهادة التخرج.
4- استمارة بيانات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة ادارية دفعة 2018 (يتم طباعتها من الموقع الرسمي للنيابة الادارية)
مسابقة تعيين معاوني نيابة إدارية.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم
مسابقة تعيين معاوني نيابة إدارية.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم
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