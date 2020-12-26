ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 5 جنود من قوات حفظ السلام بأفريقيا الوسطى

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:31 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 3 جنود بورونديين تابعين لقوات حفظ السلام الدولية، في هجوم شنه مقاتلون مجهولون بجمهورية إفريقيا الوسطى، مضيفة أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة جنديين آخرين، وذلك وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/.

ومن جانبه.. آدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشدة الهجمات التي شنها مسلحون مجهولون على قوات الدفاع والأمن الوطنية وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وتأتي الهجمات بعد يوم من إلغاء الجماعات المتمردة الرئيسية وقف إطلاق النار قبل الانتخابات الوطنية في البلاد المقررة، الأحد المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحطم مروحية تابعة لـ قوات حفظ السلام قرب جزيرة تيران ومقتل 7 جنود

ارتفاع ضحايا تحطم مروحية لقوات حفظ السلام بالبحر الأحمر إلى 8 قتلى

الدفاع التشيكية تكشف سبب سقوط طائرة قوات حفظ السلام فوق البحر الأحمر

جو بايدن يعلق على حادث تحطم طائرة حفظ السلام بالبحر الأحمر

بومبيو يعلق على تحطم مروحية لقوات حفظ السلام في البحر الأحمر

موسكو تنفي مشاركة عسكريين روس في القتال بجمهورية إفريقيا الوسطى

ترشيحاتنا

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

الخطيب يغادر إلى الإمارات لتسلم جائزة الأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط

صن داونز لـ صدى البلد: لم يتم الاتفاق على ضم سيرينو للأهلي حتى الآن

زرقة الشفاه والوجه.. 5 علامات تكشف السلالة الجديدة لـ كورونا

حصاد الرياضة .. شوبير يهاجم إدارة مرتضى منصور.. الزمالك ينتظر 10 ملايين دولار فى مصطفى محمد.. وكلوب يرد على تلميحات محمد صلاح بالرحيل

فايزر وأكسفورد كلمة السر.. إعلامية كويتية تحذر من حرب عالمية ومؤامرة للقضاء على ثلثي البشر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها

حلة بيضاء تتلألأ.. الجليد يكسو قرى لبنان.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال مكياج يسرا اللوزي