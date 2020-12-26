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محافظات

طب بيطري قنا ينفي نزوح قطيع من السلعوة إلى المدينة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:25 م
السلعوة
السلعوة
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يوسف رجب

أصدرت مديرية الطب البيطري بقنا، بيانا اليوم السبت، تنفى ما تردد من أنباء و معلومات غير صحيحة عن نزوح قطيع من حيوان السلعوة إلى مدينة قنا.


و أوضح بيان الطب البيطرى، أنه يوم الأربعاء الماضى، تمكن كلب بري، من عقر عدد من الأشخاص بمنطقة الزبيدي بقنا وعلى الفور تشكلت لجنه من قوات الحماية المدنية ببندر قنا بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري.


و أضاف بيان الطب البيطري، أنه تم القضاء على هذا الكلب وتوقيع الكشف الطبي عليه والتخلص من الجثة بالطريقة الصحية.


و تابع بيان الطب البيطري، نطمئن المواطنين بأنه لا صحة لما ينشر من أخبار كاذبه عن وجود قطعان من السلعوه و لا وجود لهذا الحيوان على أرض الواقع.


يذكر أن منطقة الحصواية بمدينة قنا، شهدت تعدى كلب برى على مجموعة من الأهالى، و تمكن من عقر 9 منهم، و اعتقد الأهالى أنه سلعوة.


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