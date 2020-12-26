دلالة المفهوم في الخطاب النبوي.. رسالة دكتوراه بشريعة الأزهر

ناقشت كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا، مناقشةُ رسالة العالِمية (الدكتوراه) في أصول الفقه، المقدمة من الباحث: حمادة إسماعيل يونس عبد الجواد- المدرس المساعد بقسم أصول الفقه بكيلة الشريعة والقانون بدمنهور.





وجاء عنوان الرسالة، عن "دلالة المفهوم في الخطاب النبوي دراسة أصولية تطبيقية" من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب البيوع من السنن الصغرى للإمام النسائي.





وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الأساتذة العلماء : الدكتور/ عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي- أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بطنطا، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين- مشرفًا أصليا، والدكتور/ عيد شوقي عبد الموجود- أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بطنطا- مشرفًا مشاركا، والدكتور محمود حامد عثمان- أستاذ أصول الفقه، ووكيل كلية الشريعة والقانون بطنطا لشئون التعليم والطلاب- مناقشًا داخليًا، والدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم- أستاذ أصول الفقه، والرئيس السابق لقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة- مناقشًا خارجيًا.





وحضر المناقشة عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.





وبعد انتهاء المناقشة وخلو اللجنة للمدوالة، اقترحت اللجنة منح الباحث درجة العالِمية (الدكتوراه) في أصول الفقه بتقدير: مرتبة الشرف الأولى.