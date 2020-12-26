مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة بالدقهلية

لقى طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة مجهولة باحدى قرى المنزلة بمحافظة الدقهلية .
ورد اخطارا لمركز شرطة المنزلة بوقوع حادث تصادم ومتوفى على الطريق الفرعى عرب زيدان دكرنس امام قرية" عرب زيدان" دائرة المركز .
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال محمد حسن حسن حسن حافظ ٣٧ عاما سائق ، ومقيم بذات القرية قرر بانه حال لهو نجله سمير ٧ أعوام أمام المنزل اصطدمت به سيارة مجهولة وفرت هاربة مما ادى الى وفاته وثم نقل جثمانه إلى منزله .
ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ، ولا توجد شبهة جنائية .
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢٢٢٢ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز شرطة المنزلة وجار استكمال الفحص لتحديد السيارة وضبطها وقائدها والعرض على النيابة العامة .