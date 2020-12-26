مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة بالدقهلية

لقى طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة مجهولة باحدى قرى المنزلة بمحافظة الدقهلية





ورد اخطارا لمركز شرطة المنزلة بوقوع حادث تصادم ومتوفى على الطريق الفرعى عرب زيدان دكرنس امام قرية" عرب زيدان" دائرة المركز .





وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال محمد حسن حسن حسن حافظ ٣٧ عاما سائق ، ومقيم بذات القرية قرر بانه حال لهو نجله سمير ٧ أعوام أمام المنزل اصطدمت به سيارة مجهولة وفرت هاربة مما ادى الى وفاته وثم نقل جثمانه إلى منزله .



ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ، ولا توجد شبهة جنائية .



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢٢٢٢ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز شرطة المنزلة وجار استكمال الفحص لتحديد السيارة وضبطها وقائدها والعرض على النيابة العامة .