عامل يشعل النار بباب شقة جاره بمدينة المنزلة فى الدقهلية

قام عامل باشعال النيران فى شقة جيرانه بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية اليوم بسبب الخلافات بينهما فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي أجزاء الشقة.



ورد إخطار يفيد، بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بمنطقة المنزلة الجديدة بندر المنزلة.



بانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق و إخماده بمعرفة الأهالي، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الرابع بالعقار رقم 10 بمنطقة المنزلة الجديدة عمارات الأرامل ملك المدعو "محمد حمودة أبو يوسف "33 عاما فكهانى ، ومقيم منطقة سوق السمك بندر المنزلة، استئجار المدعوة "فاطمة خالد الغريب " 42 عاما ربة منزل ومقيمة بذات العنوان .



وبالمعاينة تبين أنه نجم عن ذلك الحريق احتراق جزء من باب الشقة، دون إصابات وبسؤال مستأجرة الشقة، في محضر الشرطة، اتهمت المدعو "محمد ال. ع." 16 عاما عامل، ومقيم بذات العنوان ، بإلقاء مادة بترولية بنزين على باب الشقة وإشعال النيران به ، وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة .



وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته، في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وجري إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1991 لسنة 2020 جنح قسم المنزلة، وجاري العرض على النيابة العامة.