عامل يشعل النار بباب شقة جاره بمدينة المنزلة فى الدقهلية

قام عامل باشعال النيران فى شقة جيرانه بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية اليوم بسبب الخلافات بينهما فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي أجزاء الشقة.
ورد إخطار يفيد، بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بمنطقة المنزلة الجديدة بندر المنزلة.
بانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق و إخماده بمعرفة الأهالي، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الرابع بالعقار رقم 10 بمنطقة المنزلة الجديدة عمارات الأرامل ملك المدعو "محمد حمودة أبو يوسف "33 عاما فكهانى ، ومقيم منطقة سوق السمك بندر المنزلة، استئجار المدعوة "فاطمة خالد الغريب " 42 عاما ربة منزل ومقيمة بذات العنوان .
وبالمعاينة تبين أنه نجم عن ذلك الحريق احتراق جزء من باب الشقة، دون إصابات وبسؤال مستأجرة الشقة، في محضر الشرطة، اتهمت المدعو "محمد ال. ع." 16 عاما عامل، ومقيم بذات العنوان ، بإلقاء مادة بترولية بنزين على باب الشقة وإشعال النيران به ، وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة .
وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته، في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وجري إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1991 لسنة 2020 جنح قسم المنزلة، وجاري العرض على النيابة العامة.