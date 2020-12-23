إصابات خطيرة لطالب صدمته سيارة على طريق طلخا شربين بالدقهلية

أصيب طالب باصابات خطيرة اثر صدم سيارة ميكروباصرله على طريق طلخا شربين امام اكاديمية الدلتا بمحافظة الدقهلية





ورد اخطارا لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة التجدة بوقوع حالث تصادم ومصاب على طريق " طلخا - شربين " أمام أكاديمية الدلتا بندر طلخا .





وبانتقال الضباط والفحص تبين انه اثناء سير السيارة رقم ( د ق أ ٨١٢٧ ميكروباص ) قيادة شعبان جبر الديسطى عبد الخالق ٣٦ عاما سائق ، ومقيم قرية " بساط " بمركز طلخا بإتجاه شربين، إختلت عجلة القيادة بيـده وإصطدم بالمدعو عوض إبراهيم عوض ٢٣ عاما طالب ومقيم منطقة " ميت حدر " دائرة قسم ثان المنصورة حال توقفه على جانب الطريق مما أدى إلى إصابته بكسر مضاعف بالساق اليسرى وكدمات وجروح قطية بالوجه وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى ( ولا يمكن إستجوابه) ٠



وبسوال قائد السيارة إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد مثه لحدوث عطل مفاجى بمكابح السيارة وبسؤال والد المصاب إتهم قائد السيارة بالتسبب في إصابة نجله .





وحرر عن ذلك المحضر رقم ١٥١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز طلخا ، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.