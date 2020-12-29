أسعار العملات الأجنبية بمنتصف تعاملات الثلاثاء 29-12-2020

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلى المصرى.
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الثلاثاء 29-12-2020
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.65 جنيه والبيع 15.7 جنيه.
سجل اليورو للشراء 19.1071 جنيه
والبيع 19.3048 جنيه
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سجل الجنيه الإسترليني
للشراء 21.0477 جنيه
والبيع 21.2924 جنيه
سجل الدولار الكندى
للشراء 12.1714 جنيه
والبيع 12.2922 جنيه
سجل الكرون الدانمركى
للشراء 2.57 جنيه
والبيع 2.5964 جنيه
سجل الكرون النرويجي
للشراء 1.8116 جنيه
والبيع 1.834 جنيه
سجلت الكرونة السويدية
للشراء 1.8891 جنيه
والبيع 1.912 جنيه
سجل الفرنك السويسرى
للشراء 17.5882 جنيه
والبيع 17.7866 جنيه
سجل الين اليابانى
للشراء 15.0727 جنيه
والبيع 15.1983 جنيه
سجل الدولار الاسترالى
للشراء 11.8611 جنيه
والبيع 11.9779 جنيه.