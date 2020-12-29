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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية بمنتصف تعاملات الثلاثاء 29-12-2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:06 م
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلى المصرى.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الثلاثاء 29-12-2020 
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.65 جنيه والبيع 15.7 جنيه.

‏سجل اليورو للشراء 19.1071 جنيه
والبيع 19.3048 جنيه

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سجل الجنيه الإسترليني
للشراء 21.0477 جنيه
والبيع 21.2924 جنيه

‏سجل الدولار‏ ‏الكندى‏
للشراء 12.1714 جنيه
والبيع 12.2922 جنيه

‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏
للشراء 2.57 جنيه
والبيع 2.5964 جنيه

سجل الكرون النرويجي
للشراء 1.8116 جنيه
والبيع 1.834 جنيه

سجلت الكرونة السويدية
للشراء 1.8891 جنيه
والبيع 1.912 جنيه

‏سجل الفرنك‏ السويسرى‏
للشراء 17.5882 جنيه
والبيع 17.7866 جنيه

‏سجل الين‏ اليابانى‏
للشراء 15.0727 جنيه
والبيع 15.1983 جنيه

‏سجل الدولار‏ الاسترالى‏
للشراء 11.8611 جنيه
والبيع 11.9779 جنيه.
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