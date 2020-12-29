أسعار العملات الأجنبية بمنتصف تعاملات الثلاثاء 29-12-2020

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلى المصرى.





أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الثلاثاء 29-12-2020

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.65 جنيه والبيع 15.7 جنيه.





‏سجل اليورو للشراء 19.1071 جنيه

والبيع 19.3048 جنيه





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سجل الجنيه الإسترليني

للشراء 21.0477 جنيه

والبيع 21.2924 جنيه





‏سجل الدولار‏ ‏الكندى‏

للشراء 12.1714 جنيه

والبيع 12.2922 جنيه





‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏

للشراء 2.57 جنيه

والبيع 2.5964 جنيه





سجل الكرون النرويجي

للشراء 1.8116 جنيه

والبيع 1.834 جنيه





سجلت الكرونة السويدية

للشراء 1.8891 جنيه

والبيع 1.912 جنيه





‏سجل الفرنك‏ السويسرى‏

للشراء 17.5882 جنيه

والبيع 17.7866 جنيه





‏سجل الين‏ اليابانى‏

للشراء 15.0727 جنيه

والبيع 15.1983 جنيه





‏سجل الدولار‏ الاسترالى‏

للشراء 11.8611 جنيه