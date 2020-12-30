أخبار الفن | محاولة اغتصاب نجمة ذا فويس.. اختفاء رامز جلال قبل مساعي منع مقالبه.. إصابة والدة مطرب شهير بـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:





كشفت المطربة التونسية نهى رحيم، التي شاركت في الموسم السابق من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، عن تعرضها لمحاولة اختطاف واغتصاب من سائق سيارة أجرة.





أحدث الفنان رامز جلال، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحذير نقابة الإعلاميين له من الظهور في الموسم الرمضاني المُقبل من دون تصريح، فتصدر «رامز» تريند جوجل على الرغم من اختفائه عن الظهور لعدة أيام متواصلة، وصلت إلى الشهر.





قال الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان القدير عهدي صادق، بعد تعرضه لوعكة صحية، مشيرًا إلى أنه يمكث حاليًا في مستشفى الهلال الأحمر.





حرص "صدى البلد"، على التواصل مع النجمة إلهام شاهين، للاطمئنان على الحالة الصحية لصديقتها النجمة يسرا، بعد إصابة الأخيرة بفيروس كورونا قبل أيام.





طرح الكينج محمد منير، أولى أغاني ألبومه الجديد «باب الجمال»، وهي الأغنية الرئيسية للألبوم، وذلك حصريًا عبر إحدى شركات الإتصالات المحمولة الحاصلة على حقوق نشر الألبوم لعملائها بخدمة مدفوعة.





استقبلت الفنانة يسرا اللوزي، تعليقا مسيئا عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، من أحد المتابعين، الذي تنمر على ابنتها الصماء، وسخر منها.





نعت الفنانة سوسن بدر المخرج السوري حاتم علي، الذي وافته المنية الثلاثاء، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عامًا.





حالة كبيرة من الجدل، سادت مؤخرًا بعد انتشار شائعات حول إصابة الفنانة نيللي كريم، بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ونشر تصريحات منسوبة للفنانة إلهام شاهين، تؤكد فيه الخبر، إلا أن «شاهين» خرجت ونفت التصريح المنسوب لها.





أعلن الفنان أحمد جمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد، إذ كتب منشورًا قال فيه: «رجاء ادعو لوالدتي ربنا يشفيها .. إيجابي كورونا».



