«الغندور» يكشف حقيقة صدام حسام حسن مع أبو ريدة بسبب مخطط الأحمال

كشف الإعلامي خالد الغندور أكد أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لم يدخل في أزمة مع هاني أبو ريدة بسبب عدم تجديد عقد مخطط الأحمال البرازيلي مانويل باريو نوفو.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن حسام حسن اقتنع بالاكتفاء بمدرب الأحمال الأرجنتيني دييجو إيجينيو وتم الاتفاق مع رئيس اتحاد الكرة على عدم التجديد للمخطط البرازيلي.

وتابع :"جميع اللاعبين بما فيهم محمد صلاح قائد المنتخب، على قناعة بأهمية دييجو وحسام حسن أكد على أنه إضافة للجهاز الفني منذ انضمامه خلال الفترة الماضية، ولذلك اتحاد الكرة قرر عدم التجديد للبرازيلي باريو نوفو".