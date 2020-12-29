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فن

متابع يدعي على سوسن بدر بالموت.. والفنانة: الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:32 م
سوسن بدر
سوسن بدر
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القسم الميداني
نعت الفنانة سوسن بدر المخرج السوري حاتم علي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عامًا. 


وعلقت سوسن بدر قائلة: "البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي .. خبر صعب جدًا الله يرحمه". 

وعلق احد متابعيها على نعيها للمخرج الراحل قائلة " عقبالك".. لترد سوسن بدر قائلة "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانة للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه اشكرك على دعائك". 


كان المنتج الفني محمد سري اعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. 



حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.
متابع يدعي على سوسن بدر بالموت.. والفنانة: الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين
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