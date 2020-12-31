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اقتصاد

بالتزكية.. أشرف هلال رئيسا لشعبة الأدوات المنزلية والطحاوى نائبا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
عقدت الجمعية العمومية لشعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية جلسة إجراءات لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة 2020-2024.
 
وبحسب بيان للغرفة، فإنه تم اختيار مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية حيث جاء اشرف هلال رئيسا للشعبة وفتحي الطحاوي ومحمد عبد المجيد  هلال نائبان اول وثان وشريف عبد المنعم سكرتيرا عاما  للشعبة.
 
وأكد مجلس إدارة الشعبة عقب انتهاء جلسة الإجراءات، أن الفترة القادمة ستشهد طرح مجموعة موضوعات من واقع مطالب  الجمعية العمومية لهذا القطاع من بينها ما يتعلق بهيئة  سلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتراخيص المخازن وكافة الموضوعات التي تهم قطاع الأدوات المنزلية ورفعها في مذكرة رسمية إلي المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة
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