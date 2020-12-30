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تعرف على توقعات أبراج الأسد والدلو في 2021.. فيديو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:21 م
عبير فؤاد
عبير فؤاد
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ياسمين القصاص
قالت عبير فؤاد، خبيرة  الأبراج والتارو، إن عام 2021 تمثل في علم الفلك وفقًا لرقمها عام التغيير، مشيرة إلى أن العام سيحمل تغييرًا لكافة الأبراج،  حيث ستتفاوت في التغيير بين إيجابي وسلبي.

وأضافت عبير فؤاد، خلال استضافتها فى برنامج"السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية"دي إم سى"، أن خبراء الأبراج يقوموا بفرض توقعات عامة للأبراج، ولكن صفات البرج تختلف بإختلاف الأيام، منوهة إلى أن كوكب زحل والمشترى دائما فى مواجهة برج الأسد، فإذا كانت السنة الماضية سنة أرتباط وشراكة بالنسبة لمواليد برج الأسد فالسنة الحالية ستكون سنة التعويض عن كل التراجع وسنة استعادة موقع وتعزيز ركائز. 

وأشارت "فؤاد"، إلى أن عام 2021 سيقلب المقاييس بالنسبة لمواليد برج الأسد والسبب الرئيسي هو معاكسة كوكب زحل في مواجهة برجك من الدلو مما يسبب لك الكثير من الضغوطات المهنية والعاطفية، ولكن ينتظر ذلك البرج تغييرًا جذريًا في العمل أو قد تنتقل من مكان عمله لآخر خلال الأشهر الأولى من السنة.

وتابعت خبيرة الفلك والأبراج، "على محمد صلاح في العام الجديد أن ينتبه لصحته حتى 8 يناير، وسيكون هناك نقلة وتغيير إيجابي وممكن يتنقل لنادي ثاني ويحقق من خلاله مكاسب".

وعن وضع كورونا في 2021، ردت عبير فؤاد قائلة "السنة دي تحمل امراض وبالفعل في سلالات جديدة من كورونا، والأمراض اللي مسجلة في كتب القدماء للسنوات التي تبدأ بيوم جمعة تصيب الحنجرة والجلد والعظام ونتوقع ان يكون هناك سلالات جديدة".

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