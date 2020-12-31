ننشر أبرز قرارات وزارة الصناعة خلال عام 2020 .. تعرف عليها

استعرضت وزارة التجارة والصناعة، أبرز المؤشرات والقرارات التي اتخذت خلال العام الجاري، مؤكدة على تحقيق الصناعة المصرية نجاحات خلال 2020 على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في حصادها السنوي أن قطاع الصناعة ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.

وبلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2 بالمائة من إجمالي العمالة المصرية، وهو الأمر الذي انعكس ايجابيًا على انخفاض معدل البطالة ليصل إلى حوالي 10.1 % في عام 2020 مقارنة بمعدل 13.1 % خلال عام 2015.

ولعل أبرز القرارات التي اتخذت لدعم القطاع خلال 2020 هى:

– قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة وزيرة التجارة والصناعة .

-قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي.

– قرار وزاري بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم 275 لسنة ۲۰۱۹ والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل 2020

– قرار توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية.

– تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة.

– مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية.

– قرار وزاري بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الانتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 3/2017 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

كما استعرض مذكرات التفاهم التي وقعت خلال العام وهي:

-توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الصناعة والمعادن العراقية في مجال التعاون الصناعي‎

– توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني لتطوير ودعم الحرف التراثية من خلال برنامج “تطوير الاقتصاد الشامل والإبداعي” وينفذه برنامج كريتيف ايجيبت.

– توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لمدة 3 أعوام لتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية.

– توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكلية الهندسة جامعة الزقازيق لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 90 كيلو وات لانتاج 154 ميجا وات ساعة في العام.

– توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ نظام خلايا شمسية أعلى محطة مصر وتغيير نظم الإضاءة بها لتكنولوجيا الليد.

– توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية ونادى قضاة مصر لتعزيز أوجه التعاون في مجال نشر الموسوعات القانونية الرقمية.

– توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD) بالتعاون مع المجموعة الدولية للدهانات الحديثة “ميدو” لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في إطار مبادرة “اتعلم صح وأدهن صح” وذلك في مجالات تاهيل مهنة فني اصلاح ودهان هياكل السيارات ومهنة دهان النجارة حيث تستهدف هذه البرامج تأهيل أكثر من 200 متدرب على مهارات دهان السيارات ودهان الاخشاب وتستمر لمدة عام.

– توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وشركة ريجاس لمد شبكات الغاز الطبيعي لأربع مناطق صناعية في مجال التنمية الصناعية