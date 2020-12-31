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محافظات

والدة محمد عبد الوهاب عن شائعة وفاتها: منه لله اللي نشر الخبر.. فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:50 م
والدة لاعب الأهلي
والدة لاعب الأهلي السابق بعد شائعة وفاتها
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعربت والدة محمد عبد الوهاب لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الراحل، عن استيائها من الشائعات المغرضة التى طالتها بإعلان خبر وفاتها وتشييع جنازتها اليوم.


وقالت لـ صدى البلد: اقول للذى نشر عنى  الخبر الكاذب لوفاتى منك لله لأن الذى نشر خبر وفاتى عمل لى قلق وفزع، ومحمود ابنى كذب الخبر ، ومحتفظ بصورة الخبر المغرض الذى نشر عن وفاتى، وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد من نشره".


وأضافت والدة عبد الوهاب: "فوجئت صباح اليوم بنجلى محمود يقول لى يا أمى ماتزعليش ، لأن أحد المواقع الأخبارية  نشرت عنك خبر بوفاتك ، وربنا يعطيك الصحة وطول العمر".


وتابعت:" شعرت بعدها بحزن وغضب شديدين ، سبب الأخبار الكاذبة والشائعات التي يطلقها البعض  وربنا ينتقم منه وإنا لله وإنا إليه راجعون ، وكلنا هنموت ونقابل رب كريم ، لكن ليست بهذه الطريقة المغرضة ، ونترك كل حاجة بقدرها وليس من اجل  غرض دنئ وبدعو الله عز وجل لرئيس وشعب مصر العظيم أن يمن علينا الله باليمن والبركات والستر ، ويحمى شعبنا من كل سوء ،  ويمنع الله عنا البلاء".


وأردفت: "حفيدى  محمد وقع له حادث تصادم موتوسيكل اليوم ، وقمنا بنقله إلى إحدى المستشفيات، وعمل غرز فى رأسه وأنا مقيمة فى منزلى وبرفض الخروج للشارع الا للطلب الضرورى وربنا ينجى الجميع  بسبب فيروس كورونا، وأرتدى الكمامة على  طول ، كما أدعو الله بالرحمة والمغفرة، لمحمد نجلى رحمة الله عليه ،  واقول له ان شاء الله هتكون في الجنة وفى الفردوس الاعلى  وأنا محتفظة بجميع صورك، فى حجرات منزلى وحجرة نومك".


واختتمت والدة محمد عبد الوهاب بأنها ترفض العمل السياسي، أو الترشح للمجالس الشعبية المحلية، لانها متفرغة لأولادها وأحفادها، متابعة :" كل عام وانتم بخير وربنا يشيل عن الوباء وبطمئن شعب مصر  وربنا يجعله عام 2021 خير على مصر ورئيس مصر وشعبها ، وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية.

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