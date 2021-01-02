طارق العشري يعتذر عن استكمال مهمته مع طلائع الجيش بعد الهزيمة الرابعة





وقال المصدر فى تصريحات لصدى البلد إن"العشري تقدم باعتذار لأحمد المهدي مدير الكرة في النادي عن عدم استمراره مع الفريق".





وأكمل "بالتأكيد طارق العشري من المدربين الكبار والإدارة ستبحث مصيره في الساعات القليلة المقبلة".





وأكد المصدر، أن تراجع النتائج وحالة عدم التوفيق وراء قيام العشري بتقديم الاعتذار، رغم محاولات الإبقاء عليه، ولكنه متمسك بالرحيل.





وتلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري بعدما خسر أمام كل من أسوان ومصر للمقاصة وغزل المحلة.

كشف مصدر داخل نادي طلائع الجيش عن تقدم طارق العشري المدير الفني للفريق باعتذار عن عدم استكمال مهمته التدريبية مع الفريق.