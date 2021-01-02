ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق العشري يعتذر عن استكمال مهمته مع طلائع الجيش بعد الهزيمة الرابعة

السبت 02/يناير/2021 - 09:25 م
طارق العشري
طارق العشري
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف مصدر داخل نادي طلائع الجيش عن تقدم طارق العشري المدير الفني للفريق باعتذار عن عدم استكمال مهمته التدريبية مع الفريق.

وقال المصدر فى تصريحات لصدى البلد إن"العشري تقدم باعتذار لأحمد المهدي مدير الكرة في النادي عن عدم استمراره مع الفريق".

وأكمل "بالتأكيد طارق العشري من المدربين الكبار والإدارة ستبحث مصيره في الساعات القليلة المقبلة".

وأكد المصدر، أن تراجع النتائج وحالة عدم التوفيق وراء قيام العشري بتقديم الاعتذار، رغم محاولات الإبقاء عليه، ولكنه متمسك بالرحيل.

وتلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري بعدما خسر أمام كل من أسوان ومصر للمقاصة وغزل المحلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتعلمت كتير.. حسام غالي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالجونة

ننشر التشكيل الكامل للجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري

طارق العشري يظهر للمرة الأولى مع طلائع الجيش.. صور

في الظهور الأول لـ العشري.. طلائع الجيش يكتسح القومية برباعية وديًا

لاعبو المقاصة يتمكسون بالرحيل عن الفريق

طلائع الجيش يستكمل المباراة أمام الأهلي بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد علاء

ترشيحاتنا

بعد حكم المحكمة الأخير.. شرط واحد لتوريث شقة الإيجار القديم بعد وفاة الجد

عمرو عثمان: انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي حافلات المدارس إلى أقل من 2 %

ليلة رأس السنة.. العالم يسجل نصف مليون إصابة بكورونا و10 آلاف وفاة

لاعب ليفربول السابق يشن هجوما على محمد صلاح: لعبهُ محبط

رئيس قسم الصدر بـ قصر العيني يوضح تأثير كورونا على رئتي وائل الابراشي

اعتدت إغماض عيني في الصلاة فهل هذا جائز؟ الإفتاء توضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أسبوع.. أسرع وصفة لتطويل الرموش بمكون واحد طبيعي

معرضون للإصابة مرة أخرى.. دراسة تؤكد وجود خلل في الجهاز المناعي للمتعافين من كورونا

دراسة تكتشف طفرة جديدة للوقاية من وباء الملاريا