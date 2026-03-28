صفارات الإنذار تدوي في أرجاء عدد من مدن الاحتلال .. ماذا يحدث؟

دوت صفارات الإنذار في عرب العرامشة وحانيتا وشلومي بالجليل الغربي بعد رصد مسيرة من لبنان وكذلك في صفد ومحيطها.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في حنيتا بالجليل الغربي بعد رصد مسيرة أطلقت من لبنان وفي إصبع الجليل والجولان .

فيما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان في منطقة رأس الناقورة بالجليل الغربي.

كما فعلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات إنذار في مناطق مختلفة بالجليل الغربي و في نهاريا وفي عشرات البلدات بالجليل الأعلى والجولان إثر إطلاق صواريخ ومسيرات.

وتم أيضا تفعيل صفارات إنذار مجددا في الجليل وتحديدا عكا وشرقها بعد رصد مسيرة من لبنان.