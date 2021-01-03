بنسبة ٢٥% .. غلق باب التصويت فى اليوم الأول لانتخابات برلمان شباب مصر بالدقهلية

اغلقت فى الخامسه من مساء،اليوم الاحد عمليات الادلاء بالاصوات فى انتخابات برلمان الشباب بالدقهلية فى اليوم الاول والتى انطلقت فى العاشرة صباحا ولستمر تحتى الساعه الخامسه مساءا ولمدة يومان تحت شعار "كن قياديا.....كن مؤثرا " في ١٠ دوائر انتخابية بالدقهلية داخل ١٩ مقرا تابعين للإدارات الفرعيه من بينهم لجنتين بمركز المعلومات بديوان عام المديرية وهم الدائرة الاولى ادارة شباب شرق وغرب و الدائرة الثانية ادارة المنصورة لجنه عامة و المغتربين حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت 1206 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18- 25عاما‮ لاختيار 33 مرشحا منهم ٦١ مقعد فردى و ٧١ مقعد قائمة.





ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضه واشراف الدكتور وطارق باشا وكيل المديرية لشئون الشباب واشراف منى جودة مدير عام ادارة التعليم المدنى والبرلمان .





فيما جرى متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين و تهيئة الأجواء والعمل على راحة المشاركين على العملية الانتخابية وشهدت جميع اللجان أعمال تعقيم وتطهير بصفه مستمره خلال عمليات التصويت بالإضافه الى رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات.والتى تم تجهيزها بتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الإجتماعى مع تكثيف أعمال التعقيم بها ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية.





ومن جانبه أكد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ان اليوم الاول شهد اقبالا متوسطا من قبل الشباب والفتيات الذين لهم حق التصويت حيث تخطت نسبة المشارك فى اليوم الاول ال ٢٥% ومن المتوقع ان تزيد غدا ف اليوم الثانى والاخير .





ناشد وكيل الوزارة الشباب والفتيات ممن لهم حق التصويت فى المشاركه فى ذلك العرس الديمقراطى مشيرا الى انه جرى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من تعقيم المقرات الانتخابية مع توفير قياس الحرارة وكمامة وجلافز وكحول هاند جيل للقائمين على تنفيذ الاجراءات الانتخابية بالاضافه الى اتخاذ اجراءات التباعد بين الناخبين داخل قاعة الادلاء بالصوت تكون ذات تهوية جيدة لا يوجد بها غير مدير الادارة ومسئول الربط الإلكتروني وامام القاعة مكتب به مسئول البرلمان لمراجعة قواعد البيانات للناخب قبل دخوله للإدلاء بالصوت والتأكيد من لبس الناخب الكمامة والجلافز لدخوله بالادلاء بالصوت وعدم السماح بدخول أكثر من ناخب فى قاعة الادلاء بالصوت.



