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رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والاتحاد الليبي

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:35 م
الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والاتحاد الليبي
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حسن العمدة

عقد ظهر اليوم، الاثنين، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والاتحاد الليبي والمحدد لها السادسة والنصف من مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات إياب دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير الفريق، ووليد مهدي مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي، ومحمود حرب، إداري فريق الكرة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الزي الأزرق الغامق الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر، وسيظهر نادي الاتحاد الليبي باللون الأحمر الكامل، ويرتدي حارسه اللون الأزرق الفاتح.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بشكل كامل مع ضرورة التباعد وارتداء الكمامات وأن يكون هناك دكتين لكل فريق إحداهما للجهاز الفني والأخرى للاعبين البدلاء.

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز في مباراة الذهاب على استاد الإسكندرية بهدف دون  مقابل سجله النجم الغاني جون أنطوي.
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