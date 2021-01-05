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أخبار العالم

هل هناك ارتفاع قريب لأسعار المياه في السعودية.. رئيس شركة المياه يرد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:43 م
الرئيس التنفيذي لشركة
الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية السعودية محمد الموكلي
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سمر صالح
قال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية السعودية محمد الموكلي، إن شركة المياه الوطنية جهة تنفيذية وليس لها علاقة بتحديد تعريفة أو تكلفة المياه.

ورد الموكلي، خلال استضافته ببرنامج "في الصورة" المذاع عبر قناة "روتانا خليجية" مع الإعلامي عبدالله المديفر، على سؤال "هل هناك ارتفاع قريب لتعرفة المياه في المملكة؟"، بقوله: "شركة المياه الوطنية هي جهة تنفيذية وتطبق ما يعتمد على المنظم لها".

وأكد أن الجهة المنظمة هي من تقوم بدورها بدراسة التكلفة كل سنة وعلى ضوئها يتم تقرير هل تُرفع التعرفة أم يبقيها على ما هي عليه، كما تحدد الجهة المنظمة ما يصلح في الوقت الحالي.

وتابع قائلا: "نحن في الشركة ندير تكلفتنا ولا نعتمد تعريفة أو نرفع تعريفة، ونحن في الشركة لا نحضر ولسنا جزء من الجهة التي تنظم موضوع التعرفة وهو من يدرس هذا الخيار ويرى مناسبته".

وأضاف: نحن نعالج أكثر من 5 مليون متر مكعب من مياه الصرف، نستفيد منها بحوالي 900 ألف متر، أي ما يعادل 20%.
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