تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بسبب الشبورة المائية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سبب إغلاق الطرق أمام حركة السيارات في بعض الطرق يعود للشبورة المائية، مضيفا أن وزارة الداخلية تواصل جهودها في تأمين مرتادي الطرق أثناء الشبورة المائية.





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، أن الأهم توفير الحماية للمواطنين، وتبدأ الحركة مع تحسن حالة الطقس، متابعا أن الداخلية تقدم جهدا كبيرا.





وحذر مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المواطنين، قائلا "نخلي بالنا من الطرق وبلاش ننزل بدري والطرق بقت صعبة، أرجوكم براحة وبلاش جري بالعربية".





فيما أغلقت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الطرق الصحراوية والزراعية السريعة، التي تربط بين العديد من محافظات الجمهورية، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة تحجب الرؤية.



وضمت الطرق المغلقة 10 محاور مرورية هي:

طريق الدائري الإقليمي طريق الإسكندرية الصحراوي طريق العلمين الصحراوي الطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم طريق الإسماعيلية بورسعيد طريق مصر -أسوان الزراعي من بني سويف حتى المنيا محور 30 يونيو طريق الكريمات الصحراوي طريق العين السخنة – القاهرة طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي طريق الشيخ فضل – رأس غارب بالبحر الأحمر

وبين التاسعة والعاشرة صباحا بدأت إدارة المرور بفتح بعض هذه المحاور أمام السيارات للمرور منها:

طريق الدائري الإقليمي طريق مصر إسكندرية الصحراوي محور 30 يونيو طريق أسيوط



