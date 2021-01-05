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وزيرة الصحة تتابع حالة المرضى في مستشفى الشيخ زايد آل نهيان ..فيديو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:00 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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محمود محسن
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، لمتابعة سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية وتقديمها للمرضى، في إطار جولتها التفقدية، اليوم الثلاثاء، لعدد من المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد بمحافظة القاهرة.

رافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة  تفقدت أقسام المستشفى الداخلية وغرف عزل مصابي فيروس كورونا المستجد، للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأكدت لهم حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى، وتكاتف جميع مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة راجعت الحد الاستراتيجي للأكسجين الطبي بالمستشفى ب"تانك" الأكسجين حيث تبلغ سعته 5490 لترًا تكفي لـ 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100%، ويتم التوريد باستمرار طبقًا للاحتياجات، بالإضافة إلى توافر ٢٧ أسطوانة أكسجين طبي كمخزون احتياطي بالمستشفى.

واطمأنت الوزيرة على كفاءة عمل شبكات الغازات وشددت على أهمية الصيانة الدورية لها، لافتة إلى المستجد.تخصيص طبيبين بالمستشفى لمتابعة عملية إمداد مرضى فيروس كورونا المستجد بالأكسجين الطبي طبقًا للممارسات الإكلينيكية لبروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا. 

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