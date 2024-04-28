إنشاء مجمع متكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بدمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ المجمع المتكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة الخطرة وغير الخطرة بأبو جريدة بفارسكور ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و ممثلى الجهات المعنية والجهتين المُنفذة والاستشارية وقطاع الكهرباء.

وتناول الاجتماع استعراض آخر التطورات بالمشروع ، وما تم تنفيذه حتى الوقت الحالى ، و الموقف التنفيذى بالأعمال الجارية للمبنى الادارى و تجهيز خلية الدفن الصحى و كذلك أعمال السور ، و أيضًا أعمال الطرق الخارجية والداخلية ، كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف شبكات المرافق و الكهرباء وكذا استعراض منظومة توريد المخلفات من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والجهات التى تم التعاقد معها إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور..

وناقشت " المحافظ " المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ وبحث آليات تخطيها ، لاستكمال محاور المشروع وفقًا لمنظومة محددة تأتى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية تتوافق مع المعايير البيئية والاقتصادية للتخلص الآمن من المخلفات بأحدث النظم ، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، وفى هذا الصدد،، بحثت " محافظ دمياط "كافة المقترحات لاستكمال المشروع وتشغيله بما يحقق الاستفادة القصوى منه فى إطار المعايير المُنظمة لهذه المنظومة..