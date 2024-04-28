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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء مجمع متكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ المجمع المتكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة الخطرة وغير الخطرة بأبو جريدة بفارسكور  ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و ممثلى الجهات المعنية والجهتين المُنفذة والاستشارية وقطاع الكهرباء.

وتناول الاجتماع استعراض آخر التطورات بالمشروع ، وما تم تنفيذه حتى الوقت الحالى ، و الموقف التنفيذى بالأعمال الجارية للمبنى الادارى و تجهيز خلية الدفن الصحى و كذلك أعمال السور ، و أيضًا أعمال الطرق الخارجية والداخلية ، كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف شبكات المرافق و الكهرباء وكذا استعراض منظومة توريد المخلفات من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والجهات التى تم التعاقد معها إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور..

وناقشت " المحافظ " المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ وبحث آليات تخطيها ، لاستكمال محاور المشروع وفقًا لمنظومة محددة تأتى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية تتوافق مع المعايير البيئية والاقتصادية للتخلص الآمن من المخلفات بأحدث النظم ، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين،  وفى هذا الصدد،، بحثت " محافظ دمياط "كافة المقترحات لاستكمال المشروع وتشغيله بما يحقق الاستفادة القصوى منه فى إطار المعايير المُنظمة لهذه المنظومة..

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