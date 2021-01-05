الإمام الأكبر ينعى ضحايا حافلة المعتمرين المصريين بالسعودية

حادث انقلاب حافلة تقل 16 مصريا في السعودية

أكد السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة المصرية في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة ، تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد ٣١٠ كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية وعلى متنها ١٦ مواطنًا مصريًا كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.



