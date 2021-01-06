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أخبار البلد

خلال اجتماعه برئيس المخابرات.. السيسي يوجه ببذل أقصى الجهد لحفظ أمن واستقرار البلاد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:43 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي وجهود الدولة في هذا الإطار، حيث عرض  رئيس المخابرات العامة في هذا السياق نتائج ما تم من تحركات وزيارات اخيرة علي الصعيد الخارجى.

كما شهد الاجتماع استعراض آخر التطورات الخاصة بملفات الأمن القومي المصري، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بالاستمرار في بذل أقصى جهد وأعلى درجات التنسيق ما بين أجهزة الدولة المعنية لصون أمن وسلامة الوطن وترسيخ الاستقرار كعامل أساسي داعم لعملية البناء والتنمية والتقدم.
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