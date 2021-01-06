خلال اجتماعه برئيس المخابرات.. السيسي يوجه ببذل أقصى الجهد لحفظ أمن واستقرار البلاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي وجهود الدولة في هذا الإطار، حيث عرض رئيس المخابرات العامة في هذا السياق نتائج ما تم من تحركات وزيارات اخيرة علي الصعيد الخارجى.



