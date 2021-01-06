ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم الغش في التجارة والبيع والشراء .. الإفتاء: حرام شرعا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:44 م
حكم الغش في التجارة
حكم الغش في التجارة والبيع والشراء
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
أكدت دار الإفتاء، أن الغش في التجارة والبيع والشراء حرام شرعًا.

واستشهدت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي»، رواه مسلم، أي: ليس على هدي الإسلام وخلقه؛ فمن باع أو اشترى فليبين.

ونبهت الإفتاء على أن الإسلام حرَّم الغش والخداع، وجعل ذلك خروجًا عن أخلاقِ المسلمين؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".

وتابعت: وأمر الإسلام المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» [التوبة: 119]، وقال سبحانه أيضًا: «لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا» [الأحزاب: 24].

الأمانةُ في التجارة
الأمانةُ من مَحاسِن الأخلاقِ، والتَّعاملُ في التِّجارة والأمورِ المادِّيَّة يَستلزِمُ الأمانةَ؛ حتَّى تتِمَّ الأمورُ والتَّعاملات بين النَّاس بلا مُنازَعات، وبلا إثارةِ شُرورٍ في المُجتمَع، وعلى العكسِ مِن ذلك؛ فإنِّ الغِشَّ والخِداعَ يَجلِب على المجتمعِ الويلاتِ مع البَغضاء والتَّشاحُن بين النَّاس.

الحديثُ السابق يُوضِّح أنَّ الغِشَّ ليس من الإسلام، وأنَّ الغشَّاشَ على خَطرٍ عظيمٍ، وفيه: "أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَرَّ على صُبْرَة طَعامٍ"، الصُّبْرَة: هي الكَوْمةُ من الطَّعام، "فأدْخَل يدَه فيها، فنالتْ أصابعُه بَللًا"، أي: فوجَد بَللًا في أسفلِ الطَّعام، "فقال: ما هذا يا صاحبَ الطَّعام؟ قال أصابتْه السَّماءُ"، أي: سقَط عليه المطرُ فبلَّله، وهذا يعني أنَّه جَعَل الجافَّ الصَّحيحَ ظاهرًا، والمبلولَ الرَّديءَ في الأسفلِ، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم له: "أفلا جعلتَه فوق الطَّعام كي يراه النَّاسُ؟!"، أي: حتَّى يراه النَّاسُ، ويَعلموا بحالِه وما فيه العَطَب، وقد كانوا يَتبايَعون بالصُّبَرة كاملةً دون النَّظرِ إلى ما فيها، وقد عدَّ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عملَ هذا التَّاجِر غِشًّا، فقال: "مَن غشَّ فليس مِنِّي"، أي: مَن خدَع النَّاسَ بأيِّ صورةٍ فليس على هَدْي النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وسُنَّته وطريقتِه، وهذا زَجْرٌ شديدٌ من النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وفيه تهديدٌ لِمَن تَمادى في الغِشِّ بأنْ يَخرُج عن طريقةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

وفي الحديث: الزَّجرُ والنَّهيُ عن الغِشِّ في كلِّ الأمور وفي المعاملاتِ خاصَّةً، وفيه: ضرورةُ تَبيينِ عيبِ السِّلعة للمُشتَري .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أفضل عبادة لإحياء ذكرى المولد النبوي

مفتي الجمهورية: الجماعات الإرهابية نصبت نفسها حكما وسلبت حقوق الدولة في العقاب

المفتي: الاعتداء على مقام النبي بأي شكل مرفوض تمامًا ولا يمكن قبوله

المفتي لـ مسلمي الغرب: أظهروا الوجه الحقيقي لديننا والاندماج الفاعل بمجتمعاتكم

مفتي الجمهورية: علينا مواجهة الإساءة بالاستنكار.. الفقه الإسلامي قائم على اعتبار المؤسسية وإسناد كل أمر إلى أهل الاختصاص ..والجماعات الإرهابية نصبت نفسها حكمًا واستلبت حقوق الدولة في العقاب

بعد قرارات الحكومة.. الأزهر: احتكار المستلزمات الطبية وأنابيب الأكسجين حرام شرعا.. والإفتاء: غرامات مخالفي ارتداء الكمامة حلال.. وإلقاء الماسكات في الشارع حرام

ترشيحاتنا

وضع استثنائي.. قطر تكشف كواليس جديدة عن اتفاق العلا

تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان..تفاصيل

تامر أمين يدافع عن شيرين عبد الوهاب ويرفض اتهامات شمس الكويتية

فرحة الشناوي ضمن قائمة تعيينات مجلس النواب الجديد

مباريات نارية| القرعة تحسم مصير وقوع الأهلى والزمالك معا بدوري أبطال إفريقيا

رسميا.. الكاف يقرر تأهل الهلال السوداني إلى الدور المقبل على حساب كوتوكو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق طبيعية لعلاج التبول اللاإرادي عند الأطفال

"رشاش للشر اسم".. كل ما تريد معرفته عن المسلسل السعودي المنتظر.. صور

بفستان مكشوف.. سيرين عبد النور تظهر بإطلالة جريئة.. شاهد