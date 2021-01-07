ترامب يمنع كبير موظفي مايك بنس من دخول البيت الأبيض

قال مارك شورت، كبير موظفي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الرئيس دونالد ترامب قد منعه من دخول البيت الأبيض بعد أن أعلن نائب الرئيس أنه سيصدق على نتائج الهيئة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لعام 2020.





وأخبر شورت مراسل RealClearPolitics فيليب ويجمان، أنه مُنع من العودة إلى البيت الأبيض ليلة الأربعاء لأن ترامب "يلومني على تقديم النصيحة إلى نائب الرئيس".





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وضغط الرئيس الأمريكي في وقت سابق على بنس لرفض فوز جو بايدن في التصويت الانتخابي بينما ترأس الجلسة المشتركة للكونجرس يوم الأربعاء للتصديق على التصويت، ولكن، كما تشير صحيفة ديلي كولر، لا يملك نائب الرئيس سلطة الاعتراض على تصويت الناخبين.



