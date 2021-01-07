ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يمنع كبير موظفي مايك بنس من دخول البيت الأبيض

الخميس 07/يناير/2021 - 05:31 م
ترامب وبنس
ترامب وبنس
Advertisements
على صالح
قال مارك شورت، كبير موظفي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الرئيس دونالد ترامب قد منعه من دخول البيت الأبيض بعد أن أعلن نائب الرئيس أنه سيصدق على نتائج الهيئة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأخبر شورت مراسل RealClearPolitics فيليب ويجمان، أنه مُنع من العودة إلى البيت الأبيض ليلة الأربعاء لأن ترامب "يلومني على تقديم النصيحة إلى نائب الرئيس".


وضغط الرئيس الأمريكي في وقت سابق على بنس لرفض فوز جو بايدن في التصويت الانتخابي بينما ترأس الجلسة المشتركة للكونجرس يوم الأربعاء للتصديق على التصويت، ولكن، كما تشير صحيفة ديلي كولر، لا يملك نائب الرئيس سلطة الاعتراض على تصويت الناخبين.

وقال كبير موظفي نائب الرئيس مايك بنس، مارك شورت ، إن الرئيس دونالد ترامب قد منعه من دخول البيت الأبيض بعد أن أعلن نائب الرئيس أنه سيصدق على نتائج الهيئة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأخبر شورت مراسل RealClearPolitics فيليب ويجمان أنه مُنع من العودة إلى البيت الأبيض ليلة الأربعاء لأن ترامب "يلومني على تقديم النصيحة إلى نائب الرئيس".

وضغط الرئيس ترامب في وقت سابق على بنس لرفض فوز جو بايدن في التصويت الانتخابي بينما كان يترأس الجلسة المشتركة للكونجرس يوم الأربعاء للتصديق على التصويت، ولكن ، كما تشير صحيفة ديلي كولر، لا يملك نائب الرئيس سلطة الاعتراض على تصويت الناخبين.

وقال ترامب في وقت سابق يوم الأربعاء: "مايك بنس، أتمنى أن تدافع عن مصلحة دستورنا ومن أجل خير بلدنا، وإذا لم تكن كذلك ، فسوف أشعر بخيبة أمل كبيرة فيك" وفقا لتقارير فوكس نيوز.

واستدعى الرئيس نائبه بنس مرة أخرى في تغريدة تم حذفها من قبل تويتر منذ ذلك الحين حيث اقتحم المتظاهرون والمشاغبون المؤيدون لترامب مبنى الكابيتول ، وأجلوا عملية التصديق حيث تم إجبار المشرعين على الإغلاق.

وانفصل بنس في وقت لاحق يوم الأربعاء عن ترامب ، فكتب في رسالة إلى الكونجرس ، "إنه تقديري المدروس أن قسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية الجانب لتحديد الأصوات الانتخابية التي يجب احتسابها وأيها لا ينبغي".

وصدق الكونغرس في النهاية على فوز بايدن بالهيئة الانتخابية في الساعات الأولى من يوم الخميس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بنس في مقدمتهم .. ترامب ينقلب على موظفي إدارته ويتهمهم بإفشاله

مناورة ترامب الأخيرة.. هل تغير الأصوات المزعجة خارج الكونجرس نتيجة الانتخابات في 6 يناير؟

اختبار الولاء النهائي.. ما الذي ينتظره ترامب من نائبه خلال جلسة الأربعاء الحاسمة؟

وصفها بالمزورة.. ترامب يدعو بنس إلى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات الأمريكية

بين السياسة والقانون.. هل ينقلب الكونجرس على نتيجة الانتخابات ويعلن فوز ترامب اليوم؟ عشرات النواب يعتزمون معارضة النتيجة.. و"خدوهم بالصوت" مناورة الرئيس الأمريكي الأخيرة

شاهد.. لحظة اقتحام أنصار ترامب للحواجز الأمنية ودخول ساحة الكونجرس

ترشيحاتنا

صحة الغربية: لجان على مدار الساعة لمتابعة الأكسجين بمستشفيات العزل

تعرف على المقتحم الأشهر لساحة الكونجرس صاحب قبعة الفايكنج.. تعرف عليه

ميدو يتسبب في توقيع الزمالك عقوبة مالية على مصطفى محمد

طريقة علاج بثور الوجه في يوم واحد

أخبار التوك شو.. طبيب يكشف مدة انتقال عدوى فيروس كورونا بين شخصين.. وسلالة كورونا الجديدة تنتشر بين الشباب فى الخارج أكثر ودون أعراض.. فيديو

وزارة العدل تعلن عن 12 وظيفة في الشهر العقاري.. اِعرف الشروط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة العام الجديد.. سيدة تترك 2000 دولار "بقشيش" لموظفي مطعم.. شاهد

طريقة علاج بثور الوجه في يوم واحد

دراسة: تناول الزنجبيل يقوي المناعة ويحارب الالتهابات