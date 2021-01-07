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مدير عزل جامعة عين شمس: لا إصابات بـ كورونا بين الأطفال حاليًا

الخميس 07/يناير/2021 - 08:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور شريف محسن ، مدير عام مستشفى عزل جامعة عين شمس التخصصى ، إن الموجة الأولى لفيروس كورونا بدأت مع شهر مارس، فى نهايات فصل الشتاء ولم تكن سرعة انتشارها بهذه القوة الحالية.

وأضاف محسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر تستطيع والمذاع عبر فضائية دى ام سى ، أنه لا يوجد زيادة فى اعداد إصابات كورونا بالنسبة للأطفال فى الموجة الثانية فى الوقت الحالى، لافتأ إلى فقدان حاسة الشم والتذوق ليست العرض الأساسى لكورونا ولكنها تصيب من 5 إلى 10% من أعداد الحالات.

وأشار إلى أن الموجة الثانية بدأت فى أوائل شهر ديسمبر الماضى فى بداية فصل الشتاء ولابد من اتخاذ الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأكد أن السلالات الجديدة قيد الدراسة والأطفال كانت الأقل تضررأ من الإصابة ب فيروس كورونا، لافتأ إلى أن دراسة التقارير العلمية لم تثبت ما يؤكد التحورات الجينية والتي تم تلخيصها فى عدد 3 جينات، لافتأ إلى أن السلالات ليست الأساس .

وأشار إلى أن الأعداد تزيد بمعدل أكثر ونقترب من أقرب نقطة للموجة الأولى، لافتأ إلى أن الوزارة لا تعتمد فقط على المسحة الطبية ولكن على الناحية الاكلينيكية والأشعة المقطعية.

وأردف أن موجة الفيروس وانتشارها يحكمها الفرد أو المصاب، مؤكدا أن الفترة الحالية هى مفترق طرق ولابد من توخى الحذر الكافى والإمكانيات الكافية الوقائية ضد فيروس كورونا. 

وتابع أن المسحة الطبية  والأشعة المقطعية هى آخر الخطوات التى يتم اللجوء إليها للفرد المصاب ولابد من البدء بالعزل المنزلى ثم عمل الفحوصات الطبية.
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