لتحية كل فرد يحمي غيره من كورونا.. بريطانيا مضاءة باللون الأزرق.. صور

احتشد الآلاف من المواطنين في بريطانيا، أمس، لتكريم العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وأطقم تمريض ومشرفي طبيين وعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين كانوا قد عرضوا حياتهم للخطر للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ضمن حملة جديدة تحمل اسم ( Clap for Carers).





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وقف الآلاف من البريطانيين في جميع أنحاء البلاد خارج عتبات منازلهم تضامنًا مع عمال الخطوط الأمامية الذين يساعدون في مكافحة عدوى كوفيد-19، بعد أن خاضت إنجلترا إغلاق وطني ثالث وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.





وأعادوا تسمية الحملة الجديدة بـ ( Clap for Heroes) والتي تدعو الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة للتعبير عن تقديرهم لأولئك الذين يساعدون في مكافحة عدوى كورونا وتم توسيعها لتشمل كل بطل لعب دور خلال الوباء وليس الاطقم الطبية فقط.





ويشمل ذلك سائقي التوصيل، وعمال البريد ، والمعلمين ، والمدرسين في المنزل ، والجيران، والعلماء، والمتطوعين، وجميع أولئك الذين يرتدون أقنعة عند الخروج وأولئك الذين بقوا في المنزل وبعيدين اجتماعيًا.





ومع بدء الحدث، أضيئت المعالم الوطنية أيضًا باللون الأزرق في محاولة لتكريم مئات العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية كجزء من مبادرة # LightItBlue، التي بدأت في مارس من العام الماضي.





وتمت إضاءة الأماكن على طول الضفة الجنوبية ، وكانت لندن من بين الأماكن الأكثر إضاءة باللون الأزرق في المملكة المتحدة ضمن لفتة شكر للعاملين الرئيسيين في البلاد، وفي أماكن أخرى، أُضيء أيضًا متجر شارد بالعاصمة ومتجر سيلفريدجز على طول شارع أكسفورد باللون الأزرق.