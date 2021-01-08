ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسرح الشباب يحتفل بعرض أفراح القبة

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:12 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
يحتفل، اليوم مسرح الشباب بنجوم وصناع العرض المسرحى "أفراح القبة" الذى حصد 6 جوائز بالمهرجان القومى للمسرح فى دروته الثالثة عشر برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، ويحضر الاحتفال المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب والفنان القدير إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح.

مسرحية "أفراح القبة" تدور أحداثها حول فرقة ‏مسرحية يقومون بتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة)، ‏ويكتشف الممثلون فى كواليس المسرح أن أحداث المسرحية تدور ‏حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم ‏أسرارهم التي حدثت بالماضى ويسعى الممثلون لإيقاف هذه ‏المسرحية، لكن صاحب الفرقة "سرحان" يصر على استكمال العمل، ويجد ‏الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.‏

العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ التي تحمل نفس الاسم وإخراج محمد يوسف ‏المنصور، وبطولة عبد المنعم رياض وجيهان أنور ومحمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، ‏مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، ‏عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام ‏علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، ‏تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم ‏حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة: مسرح الدولة يقدم أعمالا تساهم في تشكيل وعي المجتمع

بعد نجاحها الجماهيري.. استمرار عرض "أفراح القبة" لمدة 15 ليلة جديدة

مد عرض مسرحية أفراح القبة لـ15 ليلة

المسرح وجمهوره يواجهان الكورونا.. 35 عرضا جديدا ما بين الأونلاين والحي

دورة الاباء .. ختام مهرجان القومى للمسرح

ترشيحاتنا

خاص.. الدحيل يقرر فسخ عقد يوسف المساكني..واهتمام زملكاوي بضمه

صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة

أول امرأة سترأس جلسة افتتاح البرلمان.. تعرف على السيرة الذاتية لفريدة الشوباشي

صدام محتمل مع الزمالك أو صن داونز.. سيناريوهات مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

انخفاض كبير بـ الدولار| اعرف التفاصيل

مواجهة الأهلي مجددا.. سيناريوهات مجموعة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. منة فضالي تخطف الأنظار في دبي

الدوخة أبرزها .. أعراض جديدة تؤكد الإصابة بكورونا

مبهجة و متنوعة .. شاهد أجمل إطلالات إنتصار في عيد ميلادها