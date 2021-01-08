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مختل عقليا.. هبة القدسي: محادثات مكثفة تجرى حاليا للتخلص من ترامب

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:47 م
ترامب
ترامب
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شيرين عادل
قالت هبة القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط بأمريكا إن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب قد دعا حشوده فى يوم 6 يناير، فحق التظاهر مكفول وفق الدستور الأمريكى ولكن المتظاهرين تخطوا الخط الأحمر للسلطة الأمريكية والتى يعاقب عليها القانون.

وأضافت "القدسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الرئيس ترامب فى حديثه حمس الناس بطريقة كبيرة بأنهم لم ينهزموا أو يستسلموا وهو ما ينظر إليه الآن إنه بمثابة تحريض على العنف.

وأوضحت أن المتظاهرين اقتحموا الكونجرس الأمريكى وهناك تحقيقات جارية من مكتب التحقيقات الفيدرالية حول إخفاق الشرطة فى منع هذه الحشود لافتة إلى أن من يملك استدعاء الحرس الوطنى الأمريكى هما الرئيس الأمريكى ونائبه، وأن هذا المبنى يشهد تأمينا مكثفا منذ عام 2001.

وتابعت بأن هناك  محادثات مكثفة تجرى حاليا بالتخلص من الرئيس الأمريكى ترامب باعتباره شخصا مختلا عقليا، ووضعه فى قالب أسوأ رئيس حكم الولايات المتحدة الامريكية وهناك خلافات باتهامه بتحريضه على العنف ، لافتة ان نانسى بيلوسى رئيس مجلس النواب الأمريكى تريد عزل ترامب نظرأ لتاريخها الكبير من المشاحنات معه.

وأشارت إلى أن حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن تم التحضير له بحضور عدد محدد دون حضور واسع من الأمريكان وتأمين مكثف ضخم والمقرر فى 20 يناير الجاري.  


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