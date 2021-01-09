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فن

عبير صبرى: مشاهد الإثارة في بداية مسيرتى أضافت لى

السبت 09/يناير/2021 - 12:45 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قالت الفنانة عبير صبرى ان الجمهور وضعنى فى شخصية المثيرة للجدل اما انا فلا اسعى الى ان اكون هذه الشخصية وانا اركز دائما فى ادوارى واختار افضل الاعمال . 

وأضافت عبير صبرى خلال لقائها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان مشاهد الاثارة فى بداية مسيرتى الفنية اضافت الكثير لى وان معظم الفنانيين فى بدايتهم لم تكن الموهبة فقط هى المحور ولكن هناك الشكل والادوار الجريئة ، ولكن بعد فترة الموهبة هى التى تستمر . 

وتابعت عبير زمان افلام الابيض والاسود بطلاتها جميلات مثل سعاد حسنى ونجلاء فتحى ادو ادوار فيها جرأة ولكن كانت مقبولة .

وكانت قد عاشت عبير صبري حالة من الغضب  بعد التصريحات التي نسبت لها حول ندمها على ارتداء الحجاب والتي صرحت به في حلقة الإعلامي عمرو الليثي، مشيرة إلى أن هناك من قام باقتصاص  سياق حديثها من أجل التريند .

وكتبت عبر فيس بوك": "باختصار انا عملت حلقه مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس وكان سؤال من دكتور عمرو: ندمتي على لبس الحجاب رديت حرفيا ندمت اني لبسته بدون ما أكون مستعده مظبوط وندمت إني قلعته وأتمني أرجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا».

وأضافت: "نقطه آخر السطر أما المواقع اللي اخدت نص الاجابه بكيفها عشان الترند والرخص انا ياجماعه مش من محبي الترند ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه وميعبرش عن شخصيتي المتوازنه المحترمه والنقطه بتاعت الحجاب دي تحديدا معروف راي فيها دايما اني بعتبره فرض واحترمه واتمني العوده ليه ، فلو سمحتم محروق الترند القذر واللي بيسعي ليه على حساب كرامه الناس وسمعتهم".
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