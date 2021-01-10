تجديد حبس عصابة لاتهامها بسرقة مخزن شركة قطع غيار سيارات في القاهرة

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مخزن شركة قطع غيار سيارات بالقاهرة.





وقررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مخزن شركة قطع غيار سيارات بالقاهرة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهم.





تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي عقب قيامهم بسرقة مخزن شركة قطع غيار سيارات بالقاهرة.





وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، شدّد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.





وتلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد أن قوة أمنية تمكنت أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع جسر السويس دائرة القسم من ضبط 5 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية، وذلك حال استقلالهم عربة كارو تجرها دابة، مُحمل عليها كرتونة بداخلها كمية من فلاتر الزيت والجاز مجهولي المصدر.





وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات بحوزتهم، أقروا امام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بأنها من متحصلات واقعة سرقة ، كما اقروا بسرقة كمية من قطع غيار السيارات من داخل مخزن إحدى شركات قطع غيار السيارات الكائن بدائرة القسم بأسلوب (كسر القفل).



