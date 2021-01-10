ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس عصابة لاتهامها بسرقة مخزن شركة قطع غيار سيارات في القاهرة

الأحد 10/يناير/2021 - 02:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مخزن شركة قطع غيار سيارات بالقاهرة.

وقررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مخزن شركة قطع غيار سيارات بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهم.

تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي عقب قيامهم بسرقة مخزن شركة قطع غيار سيارات بالقاهرة.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، شدّد على تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وتلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد أن قوة أمنية تمكنت أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع جسر السويس دائرة القسم من ضبط 5 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية، وذلك حال استقلالهم عربة كارو تجرها دابة، مُحمل عليها كرتونة بداخلها كمية من فلاتر الزيت والجاز مجهولي المصدر.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات بحوزتهم، أقروا امام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بأنها من متحصلات واقعة سرقة ، كما اقروا بسرقة كمية من قطع غيار السيارات من داخل مخزن إحدى شركات قطع غيار السيارات الكائن بدائرة القسم بأسلوب (كسر القفل).

وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات لدى عميلهم سيئ النية "مالك مركز لزيوت السيارات" مقيم بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حبس عاطل تخصص فى سرقة السيارات بمنشأة ناصر

حبس عصابة تسرق الدراجات النارية بالقاهرة

تجديد حبس عصابة تخصصت في سرقة الشقق بالتجمع الأول

تجديد حبس تشكيل عصابي لانتحالهم صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين بالقاهرة

تجديد حبس عصابة سرقة هواتف المواطنين في البساتين

ساومت الملاك على إرجاعها مقابل أموال.. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري.. الأهلي يتصدر والزمالك وصيفًا والطلائع بالمركز الأخير

الصحة العالمية: كورونا لا ينتقل عبر موجات الراديو وشبكات المحمول

اكتشاف مذهل.. عالم يلتقط رقصة القمر الكونية في الفضاء خلال ثوان | فيديو

السودان يهدد بالانسحاب مجددا من اجتماعات سد النهضة

دراسة : 3 علامات أثناء النوم تشير للإصابة بالسكري

نوع من البقوليات مفيد لمرضى الكوليسترول .. تعرف عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مذهل.. عالم يلتقط رقصة القمر الكونية في الفضاء خلال ثوان | فيديو

بعد هجوم زوجة تامر حسني عليها.. أجرأ إطلالات زينة تكشف عن أنوثتها

فستان جلد جريء.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة