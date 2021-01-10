ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بدون معاناة.. شاهدي | أقوى حيلتين لتنظيف فواصل السيراميك

الأحد 10/يناير/2021 - 03:45 م
أقوي حيلتين لتنظيف
أقوي حيلتين لتنظيف فواصل السراميك
Advertisements
يارا زكريا
بسبب تعرض الكثير من السيدات إلى معاناة كبيرة في تنظيف فواصل السراميك، قدمت سيدتين أقوي حيلتين لتنظيف ما بينهما عبر مقطعين فيديو على التيك توك والفيس بوك.

ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية، تقوم الحيلة الأولى على تنظيف ما بين السراميك بوضع الجبس على الفواصل ثم تنظيفها بفرشاة الأسنان الكهربائية حيث تزيل الأوساخ بكل سهولة بدلًا من فركها يدويًا. 

وعرضت أم أسترالية هذه الحيلة في مقطع فيديو شاهده أكثر من 350 ألف شخص، ونال إعجاب 30 ألف منهم، مع الكثير من التعليقات الإيجابية عن فعالية الحيلة والانبهار بنتيجتها.

وفي ذات السياق أوضحت سيدة أخرى استخدامها لحيلة مماثلة تقوم على وضع خرقة من الصوف القطني المبللة في الجبس ثم مسح السراميك وفواصله بها لمدة ليلة كاملة مع غسلها بالماء الدافيء صباحًا.

وجمعت صور السيدة الثانية ما يقرب من 1000 إعجاب منذ مشاركتها في مجموعة تنظيف على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بين ردود فعل مؤيدة ومعارضة.  

وحصلت كلتا السيدين على نتائج مذهلة من تطبيق حيلتهن، ففي بعض دقائق بدت الأرضية في منتهي النظافة دون ترك أي أثر للأوساخ بين البلاط وفي وقت قصير. 

وفي الوقت نفسه، يشير عامل تنظيف محترف أن سائل غسيل الأطباق هو أفضل شيء لتنظيف الحمامات، ناصحًا بتجنب كلتا الحيلتين حيث يمكن أن ينتهي به الأمر إلى إتلاف بلاط الحشو والحمام و خلق مشاكل طويلة المدى بما في ذلك ثقوب صغيرة ستتصدع وتنهار. 




Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تهدد حياتك والبيئة.. احذر استخدام المناديل المبللة

بدون تكلفة باهظة.. إليك أسهل حيل تنظيف المنزل

كيف تعتني بمرآة السيارة بطريقة صحيحة

وداعا للتعب.. حيل سهلة وسريعة لتنظيف المنزل

5 طرق مختلفة لتنظيف مصفاة الشاي

حيلة الخل والبيكنج بودر.. طريقة تنظيف مصفاة الشاى والمطبخ

ترشيحاتنا

لماذا نزل القرآن على النبي في 23 سنة؟ 6 أسباب لا يعرفها الكثير

علي جمعة في أول يوم بالبرلمان: فوضى الفتاوى لا تواجه بالقانون

من القاهرة لـ دبي بـ 5 آلاف جنيه.. طيران الإمارات تطرح أسعارا تنافسية للسفر من مصر

شاهد.. أقارب الفنان هادي الجيار ينتظرون خروج جثمانه أمام مستشفى الهرم

آثار مزيفة وفيلا إيجار.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين في الجيزة بحيلة جديدة

من جنازة هادي الجيار.. تعليق ناري من أشرف زكي على أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الشعبي .. 3 وصفات مختلفة لعمل الطعمية

تعرف على أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2021 في مصر

دراسة تنصح بتقليل استخدام ملح الطعام في الشتاء لهذه الأسباب