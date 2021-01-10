بدون معاناة.. شاهدي | أقوى حيلتين لتنظيف فواصل السيراميك

بسبب تعرض الكثير من السيدات إلى معاناة كبيرة في تنظيف فواصل السراميك، قدمت سيدتين أقوي حيلتين لتنظيف ما بينهما عبر مقطعين فيديو على التيك توك والفيس بوك.





ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية، تقوم الحيلة الأولى على تنظيف ما بين السراميك بوضع الجبس على الفواصل ثم تنظيفها بفرشاة الأسنان الكهربائية حيث تزيل الأوساخ بكل سهولة بدلًا من فركها يدويًا.





وعرضت أم أسترالية هذه الحيلة في مقطع فيديو شاهده أكثر من 350 ألف شخص، ونال إعجاب 30 ألف منهم، مع الكثير من التعليقات الإيجابية عن فعالية الحيلة والانبهار بنتيجتها.





وفي ذات السياق أوضحت سيدة أخرى استخدامها لحيلة مماثلة تقوم على وضع خرقة من الصوف القطني المبللة في الجبس ثم مسح السراميك وفواصله بها لمدة ليلة كاملة مع غسلها بالماء الدافيء صباحًا.





وجمعت صور السيدة الثانية ما يقرب من 1000 إعجاب منذ مشاركتها في مجموعة تنظيف على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بين ردود فعل مؤيدة ومعارضة.





وحصلت كلتا السيدين على نتائج مذهلة من تطبيق حيلتهن، ففي بعض دقائق بدت الأرضية في منتهي النظافة دون ترك أي أثر للأوساخ بين البلاط وفي وقت قصير.





وفي الوقت نفسه، يشير عامل تنظيف محترف أن سائل غسيل الأطباق هو أفضل شيء لتنظيف الحمامات، ناصحًا بتجنب كلتا الحيلتين حيث يمكن أن ينتهي به الأمر إلى إتلاف بلاط الحشو والحمام و خلق مشاكل طويلة المدى بما في ذلك ثقوب صغيرة ستتصدع وتنهار.















