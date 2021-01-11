تعليم أسوان: نستهدف تنمية مهارات معلمي وطلاب التعليم الفنى

ناقش مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "وايز" مع مسئولي التربية والتعليم بأسوان التخصصات الجديدة في التعليم الفني وأهميتها لسوق العمل.

كما تم مناقشة التخصصات التى تعتمد على العمل اليدوى فى الوقت الحالى وفى المستقبل ستعتمد على النظام الرقمى الإلكترونى وكيفية مواكبة هذا التطور ، وكذلك المجالات الدراسية الجديدة التى يتيحها التعليم التجاري وأهميتها فى تأهيل الخريجين لاقتحام سوق العمل بفكر وشكل جديد.

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وشهد اللقاء بين مسئولي المشروع والتربية والتعليم بأسوان التطرق إلى ورش العمل التى نظمها المشروع خلال الفترة السابقة، والتى جنت أسوان ثمارها من خلال المراكز المتقدمة التى حققها التعليم الفنى على مستوى الجمهورية خلال المسابقات المختلفة، كما تم بحث التعاون المشترك فى المشروع وخطة العمل خلال الفترة المقبلة بمدارس التعليم الفنى.





هذا وضم وفد "وايز" كل من الدكتور محمد فوزي نائب مدير المشروع، وأميره عثمان مدير المكاتب الميدانية بالمشروع، ومينا كمال استشاري التوجيه والإرشاد المهني بالمشروع، وأحمد ماهر مدير مكتب المشروع بأسوان، وذلك بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل مديرية التعليم بأسوان، ومحمد شرف مدير عام التعليم الفنى.





وقد قدم الوفد التهنئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، لتوليه منصب مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، آملين أن تكون بداية جديدة للتعاون المشترك بين المديرية والمشروع، بعدها تم مناقشة خطة المشروع خلال الفترة القادمة بمدارس التعليم الفني بأسوان والتى تمتد على مدار "خمس سنوات" وكذلك أنشطة المشروع الحالية والأنشطة المستقبلية.





فيما أكد الدكتور خالد القبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عن ترحيبه ودعمه لأى مبادرات أو دورات تدريبية (يقدمها المشروع) تستهدف تنمية مهارات وقدرات معلمين أو طلاب التعليم الفنى بأسوان خلال الفترة القادمة، لافتًا إلي أنه على استعداد تام لتذليل أى عقبات قد تواجههم.





الجدير بالذكر أن مشروع (وايز) عقد خلال الفترة السابقة سلسلة من التدريبات التنشيطية التى استهدفت بناء قدرات الصفوف الثلاث (الأول والثانى والثالث) الثانوى بمدارس التعليم الفنى، وذلك فى مجالات التوجيه والإرشاد المهنى ، والتدريب وتنمية المهارات ، وريادة الأعمال والإبتكار ، والتوظيف ومعلومات سوق العمل ، وأيضًا الصحة والسلامة المهنية، وتناولت التدريبات عدة عناصر منها أهمية التمكين والتدريب قبل أى عمل وآليات البحث في سوق العمل.