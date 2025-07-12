بدء تركيب أعمدة الإضاءة والكشافات وشاسيه الشاشة في استاد النادي المصري

بدأت أعمال تركيب أعمدة الإنارة والكشافات وشاسيه الشاشة الرئيسية،في إطار الجهود المكثفة لاستكمال مشروع استاد النادي المصري الجديد

جاء ذلك في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة العمل داخل المشروع، الذي يحظى بمتابعة مستمرة من الجهات المعنية، لضمان الانتهاء منه في أقرب وقت.

ويأتي ذلك في ضوء التزام القائمين على المشروع بتنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يتماشى مع المعايير الفنية والهندسية الحديثة، لتقديم استاد يليق بتاريخ النادي المصري وجماهيره.

بدء تركيب أعمدة الإضاءة والكشافات وشاسيه الشاشة

وأكدت الجهات المنفذة أن العمل يسير على مدار الساعة، مع تكثيف الجهود في مختلف القطاعات الإنشائية والتجهيزية، تمهيدًا للانتهاء الكامل من المشروع وبدء التشغيل الرسمي في أقرب وقت