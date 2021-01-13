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برلمان

برلماني سابق يطالب النواب الجدد بالانتهاء من قانون المحليات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:01 ص
النائب حسني حافظ
النائب حسني حافظ عضو مجلس النواب السابق
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سماح أنور
قال النائب حسني حافظ عضو مجلس النواب السابق،إن مجلس النواب الجديد تمتعت إختياراته بالتنوع بين المرأة والشباب والتعددية الحزبية، إضافة إلي إنضمامه كوادر قيادية سبق لها العمل بالشق التشريعي أبرزهم المستشار حنفي الجبالي والمستشار ابراهيم الهنيدي وغيرهم مما يترتب علي ذلك وجود خبرات تقود المجلس نحو أداء مهامه بالشكل الأمثل.

وطالب "حافظ" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، النواب الجدد بضرورة طرح قانون المحليات المنوط بتشكيل المجالس المحلية وذلك لضبط أداء المحليات، فضلا عن الإهتمام بالملف الصحي من خلال زيادة عدد المستشفيات لتجهيز المنظومة الصحية تحسبا للظروف الطارئة كجائحة كورونا.

وناشد النائب السابق ، بضرورة تفعيل النواب لأدواتهم الرقابية والتنسيق الدائم مع الحكومة، ذلك الأمر الذي من شأنه تظافر الجهود في تحقيق التكامل بين السلطات ويخدم خطط الدولة في النهوض بالشعب المصري بمختلف مجالات الحياة.

وقد بدأت الجلسة الإفتتاحية بالفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021، وترأستها النائبة فريدة الشوباشي، وشهدت فعاليات الجلسة إنتخابات رئيس المجلس والذي تم إختيار المستشار حنفي الجبالي لتولي رئاسة المجلس، وإختيار النائب أحمد سعد الدين وكيل أول للمجلس والنائب محمد أبو العنين وكيل ثان.
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