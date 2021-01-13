برلماني سابق يطالب النواب الجدد بالانتهاء من قانون المحليات

قال النائب حسني حافظ عضو مجلس النواب السابق،إن مجلس النواب الجديد تمتعت إختياراته بالتنوع بين المرأة والشباب والتعددية الحزبية، إضافة إلي إنضمامه كوادر قيادية سبق لها العمل بالشق التشريعي أبرزهم المستشار حنفي الجبالي والمستشار ابراهيم الهنيدي وغيرهم مما يترتب علي ذلك وجود خبرات تقود المجلس نحو أداء مهامه بالشكل الأمثل.





وطالب "حافظ" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، النواب الجدد بضرورة طرح قانون المحليات المنوط بتشكيل المجالس المحلية وذلك لضبط أداء المحليات، فضلا عن الإهتمام بالملف الصحي من خلال زيادة عدد المستشفيات لتجهيز المنظومة الصحية تحسبا للظروف الطارئة كجائحة كورونا.





وناشد النائب السابق ، بضرورة تفعيل النواب لأدواتهم الرقابية والتنسيق الدائم مع الحكومة، ذلك الأمر الذي من شأنه تظافر الجهود في تحقيق التكامل بين السلطات ويخدم خطط الدولة في النهوض بالشعب المصري بمختلف مجالات الحياة.



