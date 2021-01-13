الوزراء السعودي يبارك «ذا لاين».. النواب الأمريكي يصوّت اليوم على مساءلة ترامب.. تركيا تستسلم لأوروبا.. وكورونا يتوحش.. الأبرز بصحف السعودية

الموافقة على التشهير بالمتحرش على نفقة المحكوم عليه

كاليفورنيا تقيد 30 ألف وفاة.. وأول إصابة في «ميكرونيزيا»

أمريكا تنفذ أول حكم إعدام بحق امرأة منذ عام 1953

حزب الله.. أداة إيران لتدمير لبنان

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية شرق سوريا إلى 31 قتيلًا

إيطاليا تمدد حالة الطوارئ لاحتواء كورونا حتى أبريل













تناولت الصحف السعودية موضوعات شتى، منها ما يتعلق بمشروع "ذا لاين" العملاق، ومستجدات على الساحة المحلية، وتطورات فيروس كورونا بالعالم، وأخيرًا المتلاحقات في شأن الرئاسة الامريكية وعزل ترامب.









وقالت صحيفة «عكاظ»: "ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء، أمس، الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وما أثمرته قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين التي عقدت في العلا، من تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.









وشدد مجلس الوزراء، على أن تنفيذ السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج والعودة إلى المملكة، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية، بشكل كامل ابتداءً من 18 شعبان 1442هـ الموافق 31 مارس 2021 م، سيكون وفقًا للإجراءات والاحترازات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.









بارك مجلس الوزراء، ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة "نيوم"، عن إطلاق مشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم، الذي يعد نموذجًا لا مثيل له لتطوير مدن مستقبلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي بتوفير 380 ألف فرصة عمل، وإضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.









ورحب المجلس بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب.









وحول كورونا، كان لـ"عكاظ" تقرير قالت فيه: "مُنيت دولة ميكرونيزيا الصغيرة والواقعة في المحيط الهادي، بالقرب من نيوزيلندا، أمس، الثلاثاء، بأول إصابة بفايروس كورونا الجديد! وظلت هذه الجزيرة التي يعمرها نحو 10 آلاف شخص خالية من وباء كوفيد-19 منذ اندلاع جائحته مطلع عام 2020".









ووصلت إصابات العالم لأكثر من 91.3 مليون إصابة في العالم، أدت إلى 1.95 مليون وفاة.









وبموازاة ذلك البؤس؛ ارتفع عدد من تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاحات الجديدة أمس إلى 29 مليون نسمة، في 43 دولة.









وقفز عدد إصابات أمريكا، المنهمكة في انقساماتها السياسية، فوق 32 مليون إصابة أمس. وارتفع عدد وفياتها إلى 385.249 وفاة. وأعلنت ولاية كاليفورنيا الليل قبل الماضي أن عدد وفياتها جراء الوباء تجاوز 30 ألفًا، في منعطف خطير آخر للولاية التي يعمرها أكثر من 40 مليون أمريكي.









أما الوضع في المملكة المتحدة فقد كان بائسًا الى مدى لا يمكن أن تعبر عنه الكلمات، فقد بلغ عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية 46.169 إصابة، فيما تم قيد 529 وفاة. وتلقى رئيس الوزراء بوريس جونسون توصية أمس من العلماء الذين تستشيرهم حكومته بزيادة مسافة التباعد الجسدي من أكثر من متر، وهو المعمول به راهنًا، إلى أكثر من ثلاثة أمتار.









وقالت "عكاظ" في شأن تركيا: "لم يتحمل نظام أردوغان العقوبات الأوروبية أكثر من شهر حتى أعلن الاستسلام والخضوع".









وفي تطور لافت، يشي بأن هذا الإجراء ومن قبله الحزمة الأمريكية أثمرا تحولا في الموقف التركي الذي بدا مهادنا ومغازلا، بل ومتوسلا مغازلتها.









وكرر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أمس الثلاثاء، تصريحات الرئيس رجب أردوغان السابقة تجاه أوروبا ومستقبل بلاده. وقال: «نرى مستقبلنا في أوروبا ونرغب في بناء هذا المستقبل معًا».









وكان أردوغان خفف نبرته وعبر عن الرغبة في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.





من جانبها، قالت صحيفة "الرياض": "عقد مجلس الوزراء، جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء".









وبارك مجلس الوزراء، ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، عن إطلاق مشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم.









وانتهى الوزراء السعودي إلى إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي وذلك بالنص الآتي: «3 ـ يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية».













وذكرت الصحيفة: "قال ممثل وسائل إعلام إن الحكومة الأمريكية أعدمت صباح اليوم، الأربعاء، ليزا مونتجمري المدانة بالقتل، وهي المرأة الوحيد التي كانت تنتظر تنفيذ حكم بالإعدام أصدرته محكمة اتحادية، بعد أن أزاحت المحكمة العليا آخر عقبة أمام التنفيذ".









ويمثل إعدام مونتجمري المرة الأولى التي تنفذ فيها الحكومة الأميركية حكما بالإعدام بحق سجينة منذ عام 1953.









واعتبرت "الرياض" أن حزب الله أداة لتدمير لبنان، حيث أدّت الحروب اللبنانية منذ منتصف السبعينات حتى نهاية الثمانينات الميلادية إلى تكريس قوة تدخل الحكومة السورية مديرًا للشأن اللبناني، ورويدًا رويدًا سمحت لحضور إيراني مباشر يؤسس لولادة حزب الله الإرهابي بإشراف وتمويل الحرس الثوري الإيراني.









وبشأن كورونا، قالت الصحيفة: "قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم، الأربعاء، إن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ لاحتواء جائحة كوفيد-19 حتى نهاية شهر أبريل مع غياب أي دلائل في الوقت الراهن على انحسار الوباء".









ومن صحيفة "الشرق الأوسط": "استعد الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، بدعم من خمسة جمهوريين على الأقل، لتصويت تاريخي في إطار حملتهم لمساءلة الرئيس دونالد ترمب بسبب اقتحام أنصاره لمبنى الكونجرس، في مسعى لعزل الرئيس من منصبه".









وسيبدأ مجلس النواب الأمريكي مناقشة المساءلة الثانية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، اليوم، بعد أن أقرت لجنة القواعد التابعة للمجلس قواعد المناقشة والتصويت.









في شأن آخر، قالت الصحيفة: "أوقعت غارات إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا 31 قتيلًا من قوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأربعاء)، في حصيلة هي الأعلى منذ نحو عامين".