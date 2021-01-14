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رياضة

رئيس الجزائر يوجه رسالة لمنتخب اليد قبل مواجهة المغرب في المونديال

الخميس 14/يناير/2021 - 09:25 ص
صدى البلد
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محمد سمير
وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تشجيعية لمنتخب بلاده لكرة اليد قبل مواجهة نظيره المغربي اليوم الخميس، في مستهل مشواره بالنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد التي انطلقت أمس الأربعاء في مصر وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وكتب الرئيس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لكم مني ومن الشعب الجزائري كل الدعم والتشجيع لتشريف كرة اليد الجزائرية في البطولة العالمية".

وأضاف: "تمنياتنا لكم بالانتصار في مواجهتكم الأولى، وطيلة المنافسة. أنتم الأفضل، وكلنا وراءكم. نشجعكم يا أبطال".

وتلعب الجزائر والمغرب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبي أيسلندا والبرتغال.
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