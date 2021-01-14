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حوادث

بسبب فيديو على التيك توك.. التحقيقات: مشادة بين فتاة وخطيبها أدت إلى انتحارها بالشرقية

الخميس 14/يناير/2021 - 07:28 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد العيسوى
كشفت التحقيقات فى واقعة انتحار فتاة أقدمت فتاة فى الثامنة عشر من عمرها بمحافظة الشرقية  علي التخلص من حياتها عن طريق تناول حبة الغلة القاتلة بسبب خلافات مع خطيبها.

وتبين من التحقيقات أن الفتاة مخطوبة منذ فترة لأحد أقاربها وكانت تعيش حياة سعيدة، وفى أحد الأيام نشبت مشادة كلامية بينها وبين خطيبها بسبب فيديو رفعته الفتاة على التيك توك، وذلك أدى إلى استياء حالة الفتاة النفسية مما دفعها للانتحار.


وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بالحسينية وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقي اللواء إبراهيم  عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا إلى مركز شرطة صان الحجر يفيد وصول" إ ب " 18 سنة فتاة مقيمة دائرة مركز شرطة صان الحجر، جثة هامدة، نتيجة تناول حبة الغلة القاتلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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