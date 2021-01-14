وكيل الشباب بالدقهلية يشدد على تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات

قام اليوم الخميس علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بزيارة مفاجئة لإدارة شباب دكرنس لمتابعة سير العمل وتفقد سجل الحضور والانصراف وسجل التحركات وخطوط السير داخل الادارة وذلك ضمن سلسلة من الجولات المفاجئة لمتابعة سير العمل والانضباط داخل الهيئات الشبابية بالمحافظة.
وكان فى استقباله مجدى عبد السلام مدير عام ادارة شباب دكرنس ورؤساء الاقسام والعاملين بادارة شباب دكرنس وفيما يتعلق بخطة العمل وجه بضرورة الإهتمام بتنفيذ الانشطة داخل مراكز الشباب والتواصل مع المديرية في هذا الصدد للمشاركة في كافة الأنشطة التي تنفذ طبقا لتعليمات وزارة الشباب مع ضرورة الإهتمام بحسن المعاملة مع كافة المترددين على الادارة وكذلك مراكز الشباب وتنفيذ الأنشطة في المواعيد المحددة لها والنشر والتوثيق علي موقع المركز الاعلامى بمديرية الشباب والرياضة والوزارة .
كما نبه على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية داخل الادارة ومراكز الشباب ومتابعة التعقيم المستمر ولبس الكمامات عند تنفيذ اى نشاط فى مراكز الشباب ويمنع دخول مراكز الشباب من يخالف التعليمات فى هذا الشأن ومتابعة لجنة المتابعة بالادارة لمراكز الشباب بصفة مستمرة .
كما عقد الشربينى اجتماعا بمديرى الإدارات الداخلية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية بحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية لشئون الشباب .
فيما نبه وكيل الوزارة على متابعة مدير الادارة لسير العمل داخل كل ادارة والتنظيم فى اسناد العمل بين الموظفين داخل الادارة بما يضمن انجاز الأعمال الموكلة إليه سواء كانت مطلوبة للوزارة او المحافظة فى المواعيد المحددة .
كما أكد وكيل الوزارة خلال اجتماعه على تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات بما يضمن سلامة العاملين وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة والدائمة .
ووجه وكيل الوزارة فى كلمته لمدير ادارة الشئون الإدارية بإعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي ودوري وتطبيق التباعد الاجتماعي، واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعى بخطورة فيروس كورونا.
وأكد على متابعة سير العمل والانضباط داخل ديوان عام المديرية وكذلك تطبيق الاجراءات الامنية من قبل ادارة الامن فى دخول المترددين على الديوان من الادارات الخارجية والمديريات الخدمية المختلفة ممن لهم تعامل مع الشباب والرياضة ومدى التزامهم بتطبيق الاجراءات الوقائية من لبس الكمامات والتباعد الاجتماعى.