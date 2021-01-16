مواطن يشكو متضررا من مشروع ١١٨٥ عمارة بحدائق أكتوبر

ارسل القاري محمد عبد الوهاب شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من مشروع ١١٨٥ عمارة بحدائق أكتوبر





وقال في شكواه نعاني نحن سكان مشروع ١١٨٥ عمارة و مشروع ٢٦٦ عمارة بحدائق اكتوبر اسكان اجتماعى كل بنيتهم التحتيه سيئه جدا حيث أن مشروع ١١٨٥ عمارة و مشروع ٢٦٦ عمارة وهم بحدائق اكتوبر مواسير المياه الواصله بين الخط الرئيسى والعمارات خامتها سيئه جدا وبتضرب باستمرار وتشطيب الشقق من الداخل سيئ جدا جدا فى عمارات لسه ماسكنتش و نشعت زى المساكن العشوائيه.





وأضاف أن المشروعين الوحيدين بدون حديد لتامين الدور الارضى اللى غامر و استلم بيموت من المعاناه بسبب سوء البنيه التحتيه وانعدام الخدمات

وطبعا الجهاز و المسئولين فى المكتب الفنى المشرف على المشروع بيسبتونا بالكلام لان طبعا لو اتفضحوا ان البنيه التحتيه سيئه هايتحول ناس كتير للمساله.





ياسيادة الرئيس نناشد حضرتك انقذنا و انقذ حلم حضرتك لاسكان اجتماعى جيد مشروع ١١٨٥ عمارة حدائق أكتوبر.









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