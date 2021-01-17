طريقة علاج النسيان عند الأطفال .. بطرق طبيعية وصحية

طريقة علاج النسيان عند الاطفال تعتبر من أكثر الأمور التي تبحث عنها العديد من الأمهات لعلاج هذه المشكلة عند أطفالها، هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى فقدان الذاكرة على المدى القصير عند الأطفال مثل الحرمان من النوم السليم من حيث الكمية والنوعية مهم للغاية لكي تعمل ذاكرة الطفل بشكل صحيح ومن ثم إذا كان الطفل محرومًا من النوم فقد يعاني من هذه المشكلة.





بصرف النظر عن التأثير على طلاقة الكلام ودقة الفهم يمكن أن يؤثر عسر القراءة أيضًا على الذاكرة مما يتسبب في معاناة الطفل من النسيان فقدان الذاكرة على المدى القصير، بالإضافة إلي ذلك عادة ما يعاني الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من فقدان الذاكرة قصير المدى لأنهم غير قادرين على التركيز أو الانتباه إلى معظم المحفزات التي يتعرضون لها، وذلك وفقا لما نشره موقع parenting.firstcry.





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أدوية لعلاج النسيان عند الأطفال

يعتمد علاج النسيان عند الأطفال على ماهية جذر المشكلة ومدى خطورة المشكلة، إذا كانت مشكلة بسيطة وتم اكتشافها في المراحل الأولية يمكن حل المشكلة باستخدام العلاجات السلوكية أو عن طريق تغيير نمط التعلم لدى الطفل، أما إذا كان الأمر معقدًا غالبًا ما يلجأ الأطباء إلى الأدوية مثل الأدوية المضادة للقلق.





فيتامين لعلاج النسيان عند الأطفال

ألاحماض الدهنية أوميغا -3 تعتمد أدمغتنا على كمية كافية من أحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض ألفا لينولينيك (ALA) لتحقيق التطور الأمثل. يمكن للجسم تغيير ALA إلى EPA و DHA ، والتي تشكل اللبنات الأساسية لخلايا الدماغ وتلعب أدوارًا حيوية في تطور الدماغ والعين والجهاز العصبي. يتركز DHA بشكل خاص في مناطق الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة.





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إن النظام الغذائي الذي يوفر الكثير من EPA و DHA له فوائد للإدراك والسلوك الاجتماعي لدى الأطفال. تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يزيدون نسبة تناولهم من أوميغا 3 إلى أحماض أوميغا 6 الدهنية يحسنون التعلم والانتباه والسلوك وعلاج جيد للنسيان عند الأطفال ولكن لا يحصل العديد من الأطفال على ما يكفي من أحماض أوميغا 3 الدهنية من خلال نظامهم الغذائي وحده، يمكن أن يكون للنقص آثار كبيرة على نمو الدماغ بما في ذلك التغيرات في مستقبلات الدماغ ومسارات المواد الكيميائية في الدماغ ، مثل النسيان وعدم التركيز وفقا لموقع webbernaturals .





علاج النسيان عند الأطفال بالأعشاب

قد يساعد عدد من الأعشاب والتوابل في علاج النسيان عند الأطفال ، وقد يكون بعضها موجودًا بالفعل في الثلاجة أو المخزن، تمت دراسة العديد من هذه الأعشاب والتوابل لتأثيرها على علاج النسيان ، فيما يلي نظرة على بعض الأعشاب لعلاج النسيان عند الأطفال وفقا لما كشفه موقع verywellmind.

- المريمية من التوابل المعروفة برائحتها النفاذة قد تحسن المريمية أيضًا الإدراك وتساعد في علاج النسيان عند الأطفال لأنها تحتوي على مركبات قد تكون مفيدة للوظيفة الإدراكية والعصبية.

فيمكنك إضافة المريمية إلى الدجاج المشوي أو الديك الرومي أو صلصة الطماطم أو في حساء الفاصوليا البيضاء، يمكن أيضًا تناول المريمية في شكل شاي.

-الكركم يحتوي على مركب يسمى الكركمين ، والذي له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات عاملان قد يفيدان صحة الدماغ والصحة العامة، يحمي الكركم من صحة الدماغ عن طريق منع انهيار الخلايا العصبية في الدماغ، و يمكنك إضافة الكركم إلى البطاطس المقلية والشوربات وأطباق الخضار.

-الجينسنغ أحد أشهر النباتات في طب الأعشاب ، ويحتوي على مواد كيميائية مضادة للالتهابات تسمى الجينسينوسيدات، وفقًا لمراجعة نُشرت في عام 2018 ، لاحظ العلماء أن الجينسينوسيدات قد تساعد في تقليل مستويات بيتا أميلويد في الدماغ في الدراسات المعملية الأولية.



