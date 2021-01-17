مدرسين آخر زمن.. ضبط «دولاب مخدرات» مع مُعلم بسوهاج

تمكنت ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مباحث قسم شرطة أول سوهاج ، من ضبط مدرس لاتجاره في المواد المُخدرة مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.









تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، بضبط "طه. ح.ح"، مدرس وبحوزته 5 طرب و21 قطعة حشيش، تزن 900 جرام و85 تذكرة لمادة الشابو تزن 250 جراما و23 تذكرة لمسحوق الهيروين تزن 70 جراما و3 لمبات زجاجية لتعاطي مخدر الشابو وسلاح أبيض "كتر"، وميزان حساس ومبلغ مالي قيمته 170جنيه وهاتف محمول.









وبمواجهة المتهم وبتضييق الخناق عليه، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمال من حصيلة البيع، والسلاح للدفاع عن النفس والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من المُتعاطين.









حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.





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