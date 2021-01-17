مدرسين آخر زمن.. ضبط «دولاب مخدرات» مع مُعلم بسوهاج

تمكنت ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مباحث قسم شرطة أول سوهاج، من ضبط مدرس لاتجاره في المواد المُخدرة مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، بضبط "طه. ح.ح"، مدرس وبحوزته 5 طرب و21 قطعة حشيش، تزن 900 جرام و85 تذكرة لمادة الشابو تزن 250 جراما و23 تذكرة لمسحوق الهيروين تزن 70 جراما و3 لمبات زجاجية لتعاطي مخدر الشابو وسلاح أبيض "كتر"، وميزان حساس ومبلغ مالي قيمته 170جنيه وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم وبتضييق الخناق عليه، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمال من حصيلة البيع، والسلاح للدفاع عن النفس والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من المُتعاطين.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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لقيت تلميذة مصرعها إثر اصطدام سيارة نقل بها على الطريق الفرعي بناحية الجزازرة، بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود حادث على الطريق المشار إليه ومُتوفاة.
وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو "عماد. ح. ذ"، 46 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بالطفلة "نورا. ا. ف"، 8 سنوات، تلميذة، وتقيم بذات الناحية، حال لهوها أمام المنزل ما نتج عنه وفاتها.
تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال قائد السيارة وجد المتوفاة المدعو "فتحي. ا. ا"، 73 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية
قررا بمضمون ما تقدم، وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.