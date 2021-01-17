مصرع شخصين فى حادث تصادم أتوبيس وربع نقل بطريق قفط - القصير

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم بين أتوبيس رحلات و سيارة ربع نقل بالكيلو 110 بطريق قفط- القصير.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات و سيارة ربع نقل، بطريق قفط- القصير.





نتج عن الحادث، مصرع محمود منصور محمد 20 عاما، أحمد عمران سليمان 19 عاما.





من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بـ 5 سيارات اسعاف، لنقل أى مصابين و نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمى.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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