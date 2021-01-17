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حوادث

مصرع شخصين فى حادث تصادم أتوبيس وربع نقل بطريق قفط - القصير

الأحد 17/يناير/2021 - 03:28 م
اسعاف
اسعاف
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يوسف رجب

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم بين أتوبيس رحلات و سيارة ربع نقل بالكيلو 110 بطريق قفط- القصير.


تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس رحلات و سيارة ربع نقل، بطريق قفط- القصير.


نتج عن الحادث، مصرع محمود منصور محمد 20 عاما، أحمد عمران سليمان 19 عاما.


من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بـ 5 سيارات اسعاف، لنقل أى مصابين و نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمى.


تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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